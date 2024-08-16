منتخبنا الشاب يفوز على لبنان ودياً

تشرين:

فاز منتخبنا الوطني تحت 20 عاماً على نظيره اللبناني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب طرابلس البلدي، سجل الهدفين اللاعب كاوا عيسى في الدقيقتين 47 و57.

شارك في المباراة من جانب منتخبنا كل من اللاعبين: عمرو سويدان، أحمد خليل (هاشم حمامي)، عبد الرحمن عرجة، ممدوح ورده (عمران خلوف)، حسن محمود، أحمد كالو، أنس دهان (زكريا سلامة)، أحمد صوفي، محمد مصطفى (محمد علاء ويس)، كاوا عيسى، وغيث محرز (علاء هندي).

ومن المقرر أن يجدد منتخبنا اللقاء ودياً مع المنتخب اللبناني يوم غد السبت.