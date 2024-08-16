الإدارة المحلية والبيئة تنشر أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لضمان تدخل مرافق الطوارئ والخدمات

تشرين:

عممت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أرقام غرفة العمليات المركزية لديها ، وذلك حفاظاً على الجاهزية الدائمة والكاملة، ولتحقيق الاستجابة الفورية في التعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية في مختلف الظروف والأوقات وفي أي موقف وللتدخل المباشر والفوري من قبل مرافق الطوارىء والخدمات، وإعمالاً لصلاحيات وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تترأس اللجنة الوطنية العليا لإدارة الكوارث ولجنة القيادة المركزية لعمليات الإدارة المدنية والدفاع المدني ولجنة الطوارىء ومتابعة الجاهزية، والتي يتفرع عنها لجان فرعية في كافة المحافظات.

حيث تضمن التعميم أرقام الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية حصراً مع غرفة القيادة المركزية لعمليات الإدارة والدفاع المدني في الوزارة والأرقام هي:

أرضي 011/2150172، فاكس011/2146951، موبايل 0951413281، والإيميل: Mola.CONTINGENCY@mola.gov.sy

وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات، وخاصة التي تدخل في قوم اللجان المذكورة أعلاه.