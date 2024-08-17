المياه مهدورة والأهالي عطاش.. ميعار شاكر في طرطوس نموذج الإخفاق في إدارة مياه الشرب

طرطوس- رفاه نيوف:

يعاني سكان قرية ميعار شاكر من العطش في الوقت الذي تهدر فيه مئات الأمتار المكعبة من المياه التي تفيض من الخزان الذي يروي القرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يشكو منها السكان من ضياع مياه الشرب في الأرض واستخدامها في ري المزروعات، وكنا قد نشرنا سابقاً عن معاناة السكان بعد تلقي مكتب الصحيفة بطرطوس شكوى عنها منذ أشهر ، إلا أن هدر المياه ما زال مستمراً والتعدي مستمر على المياه.

وفي شكوى جديدة يشرح السكان فيها معاناتهم عبر “تشرين” ويؤكدون أن الجيران المجاورون للخزان يستخدمون جزءاً من هذه المياه في زراعة أملاك الدولة المحيطة بالخزان وقطع الطريق الترابي وزراعته بأشجار الليمون والخضراوات أما الجزء الأكبر من المياه فيذهب على الطريق ملحقاً الأذى بالطبقة الإسفلتية.

مطالبين التدخل الفوري لوقف هدر المياه وإزالة التعدي عن أملاك الدولة وإعادة وصل الطريق، علماً أن البلدية قامت بوصل الطريق ومعالجة التعدي، والتي لم تستمر أكثر من شهر واحد، لتتم إعادة قطع الطريق من جديد وزراعته بأشجار الليمون والخضراوات، وبالتالي عادت أسوأ من السابق.

بدوره أكد رئيس بلدة ميعار شاكر صلاح كناج بأنه سابقاً تمت معالجة المشكلة وفتح الطريق، ولم يبلغ بأي شكوى حول عودة التعديات للموقع المذكور، وسوف تتم متابعة المشكلة وإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على إصلاح الخزان وإيقاف هدر المياه.