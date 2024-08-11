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قبول 9 عروض مقدمة.. “المالية” تعلن نتائج المزاد الرابع لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة

دمشق- تشرين
أعلنت وزارة المالية اليوم نتائج المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات الخزينة، حيث تم قبول 9 عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه السندات تأتي ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024، مبينة أن موعد التسوية في الـ 13 من آب الجاري لتحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي.
وبينت الوزارة أن معدل العائد المرجح للسندات المخصصة يبلغ  9.89 بالمئة من القيمة الاسمية للسند، حيث توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.
يذكر أن الأوراق المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في السوق وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة.

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