الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة على المناطق الساحلية

تشرين:

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 1 – 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً بالساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى، تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.