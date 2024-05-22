معاناة الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمها محمد خير الجراح عبر أغنيته الجديدة “بلوك”

دمشق – ميسون شباني:

في حفل ضخم وسط مدينة دبي، ضمّ نخبةً من أهل الفن ورجال الأعمال والصحافة والإعلام والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلق الفنان محمد خير الجراح أغنيته الكوميدية الجديدة “بلوك” و قدمها بطريقة جديدة طريفة وساخرة وتحدث من خلالها عن تجربة الفنان مع ظاهرة “البلوك” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التجربة الفنية ضمن مسيرته المهنية التي تنوعت بين الأعمال الدرامية والكوميدية على مدار السنوات الماضية. وهي تعبّر بطريقة طريفة وساخرة عن مشكلة “البلوك” التي يواجهها الكثير من الفنانين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خلال الحفل “أتمنى أن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور الذي كان دائماً يدعمني في مسيرتي الفنية. لقد استمتعت كثيراً بتجسيد هذا الموضوع بأسلوب كوميدي مميز هو محاولة مني لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب محبّي الفن”.

وكان الجراح قد صرح سابقا لـ”تشرين” أن في جعبته العديد من المواضيع المتنوعة التي يتم التحضير لها، والتي سيتم طرحها في فترات قادمة، منها حفلات وعروض مسرحية وحفلات فنية أو حتى فيديو كليبات، والآن شعرنا بضرورة البدء بإطلاق هذه المشاريع إلى النور بتنوعها، وهناك مجموعة من الأغاني تم التعاون فيها مع عدد من الفنانين وكتاب الأغاني والملحنين، إضافة إلى أن هناك أشياء جديدة سأبدأ بها منها؛ أغاني الطرب الخفيف والأغاني العاطفية والإنسانية ولن أكتفي بالمواضيع الاجتماعية الناقدة أو المونولوج.