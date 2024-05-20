أوراق علمية وبحثية يناقشها المؤتمر العلمي للبحوث العلمية الزراعية على مدى يومين..

دمشق– ماجد مخيبر:

أقامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اليوم مؤتمرها العلمي الـ14 تحت عنوان: “تعزيز الصمود والأمن الغذائي المستدام في البيئات الهشة” في مكتبة الأسد بدمشق.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن المؤتمر ينعقد كل عامين بهدف عرض نتائج الأبحاث التي توصل إليها الباحثون في الهيئة ومناقشة تنفيذها بحضور كافة الوزارات المعنية والمنظمات والمراكز البحثية، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم هذه البحوث وفق خطة واضحة وتقدم لها الاعتمادات اللازمة بهدف تطوير الإنتاج الزراعي والإدارة المستدامة للموارد وأسس إدارة الثروة الحيوانية لتحسين الإنتاج والإنتاجية.

وقال الوزير: البحث العلمي الزراعي هو الركيزة الأساسية لتطوير الإنتاج وتحقيق الاستقرار للمنتجين من خلال التوفير في التكاليف والوصول لعائد اقتصادي أفضل للفلاحين، مركزاً على الإدارة السليمة للموارد الطبيعية المائية والأرضية التي تعد الأساس في إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية، بالإضافة لنتائج البحوث العلمية في رسم السياسات المعتمدة لدى الوزارة لتحقيق الاستدامة مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أهمية التركيز على البحوث التطبيقية ونشر نتائجها والتوسع في الأبحاث التي تخص الثروة الحيوانية والحراج وإدارة البادية والمحميات والمكافحة والتغيرات المناخية والبحوث الاقتصادية التي تلبي احتياجات المجتمع.

وزير الزراعة: التركيز على البحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات المجتمع والتنمية المستدامة

وزيرة الإدارة المحلية والبيئة الدكتورة لمياء شكور أشارت إلى أهمية تكامل العمل الحكومي والتعاون بين الوزارات وخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي الذي يشكل الأساس في عملية التقدم لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود والوصول إلى أمن غذائي مستدام على المستوى الوطني والإقليمي.

ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو بدمشق طوني العتل لفت إلى التعاون البحثي القائم بين المنظمة ووزارة الزراعة ممثلة بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لما للبحوث من دور في زيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارع السوري وسبل معيشته، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشمل الناحيتين الفنية والمادية عن طريق التواصل مع الجهات المانحة.

الدكتور مجد جمال منسق علاقات الدولة مع المركز الدولي إيكاردا أوضح أن المركز ينفذ برامج تعاون مثمرة مع الوزارة بشكل عام وهيئة البحوث العلمية الزراعية بشكل خاص، لافتاً إلى أن آخر صنفين تم اعتمادهما هما فرات 10 وشام 11، بالإضافة إلى أن ريكاردا قامت بحفظ المدخلات الوراثية التي تم جمعها في سورية وتقدر بحوالي 9 آلاف مدخل وراثي وإعادة نسخة منها إلى القطر لتساهم في تعزيز البنك الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

كما نوه جمال الى أن برنامج التعاون المشترك يتضمن أيضاً دورات تدريبية وتقديم كميات من البذار المحسن لمؤسسة إكثار البذار والتعاون في مجال الري وحفظ المواد الوراثية وهناك العديد من المشاريع أهمها؛ ما تم إنجازه مع الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي بإعادة تأهيل مزارع مسكنة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبرامج مع منظمة مكافحة الجوع في نشر ثقافة الزراعة الحافظة وإعادة تأهيل 50 هكتاراً من البادية، منوهاً بأن المؤتمر هو تكليل لجهودك الباحثين وإظهار نتائج بحوثهم وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على النتائج.

مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور بين أن المؤتمر فرصة لتلاقي الخبراء وتبادل الآراء للوصول إلى توصيات تساهم في تعزيز البحث العلمي الزراعي وتطوير القطاع الزراعي، وهو يتضمن عدة محاور؛ ومنها التحسين الوراثي، ومواجهة التغيرات المناخية، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامة استخدامها، بالإضافة إلى المحافظة على التنوع الوراثي وغيرها، ويشارك فيه العديد من الأوراق العلمية المهمة حيث بلغ عددها 89 ورقة تناقش على مدار يومين للخروج بتوصيات تساهم في تطوير القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تكريم 26 باحثاً من مختلف الاختصاصات والمراكز البحثية.

وتضمن المؤتمر افتتاح معرض لأهم الأبحاث المنفذة ونتائجها وحضر الافتتاح مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد الدكتور نصر الدين، وممثل شبكة الآغا خان بسورية، ومدير عام هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومعاونو وزراء الموارد المائية والتعليم العالي والزراعة، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف، وعدد من ممثلي المنظمات وأعضاء مجلس الشعب وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق.