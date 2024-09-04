سرقة المحولة الكهربائية المغذية لمديرية نقل السويداء تربك العمل

تشرين – طلال الكفيري:

أدى سرقة المحولة الكهربائية المغذية لمديرية نقل السويداء منذ أمس الأول إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كل أقسام المديرية، ما أربك عمل الموظفين، ولاسيما فيما يخص تسجيل السيارات وترسيمها، والتأخر في إنجاز معاملات المراجعين، وخاصة أنه يراجع المديرية يومياً نحو 1000 مراجع. علماً أن موجودات المديرية تعرضت للسرقة أكثر من مرة فيما سبق، بسبب خلوها من الحراس الليليين، وعلى الرغم من هذه السرقات المتكررة إلا أنه لم يتم رفدها لتاريخه بعناصر حراسة.

وفي هذا السياق، أكد مدير النقل في السويداء المهندس أسامة عامر لـ” تشرين” أن سرقة المحولة دفعت المديرية وبهدف إنجاز الأعمال بيسر وسهولة، وعدم تأخير معاملات المراجعين، للتوجه نحو بديل المحولة، ألا وهو تشغيل مولدة الديزل لمدة ثلاث ساعات يومياً، والاستمرار في تشغيلها اليومي، سيرتب على المديرية أعباء مالية كبيرة، لكون المولدة تحتاج يومياً لأكثر من 30 ليتر مازوت، وكلنا يعرف أن مخصصات المديرية من المازوت محدودة، وعند استهلاك هذه المخصصات سيتوقف العمل.

ولفت عامر إلى أن عدم استبدال المحولة سيوجد أزمة لدى المديرية، منوهاً بأن تكلفة استبدالها تبلغ نحو 200 مليون ليرة، علماً أن المديرية قامت بمخاطبة شركة كهرباء السويداء لتأمين محولة بديلة، إلا أن ذلك يتطلب موافقة وزارة الكهرباء، وتكلفة استبدالها تقع على عاتق مديرية النقل.