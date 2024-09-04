موسكو: نراقب نشاط «ناتو» في فنلندا ونقيّم المخاطر المحتملة
تشرين
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تراقب نشاط حلف «ناتو» في فنلندا، وتقيّم المخاطر المحتملة.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: إن العمليات القتالية التدريبية على الأراضي الفنلندية هي جزء من حرب هجينة ضد بلادنا، بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لهذا النشاط، تنشأ تهديدات جديدة للأمن والملاحة والنشاط الاقتصادي في أقصى الشمال، مضيفة: نحن نراقب ما يحدث، ونقيّم المخاطر المحتملة، وجيشنا يستخلص النتائج المناسبة.
ووفقا لها، فإن تصرفات الكتلة العسكرية التابعة ل«ناتو» بالقرب من حدود روسيا الاتحادية هي ذات طبيعة استفزازية متحدية.
وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول الحلف بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضاً من خلال التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى.
إلى ذلك، قالت زاخاروفا إن التحقيق الألماني في تفجير أنابيب غاز«السيل الشمالي» لم يقدم بعد أي نتائج ملموسة، لافتة إلى أن برلين الرسمية تحاول رسم الوضع المحيط بالتحقيق في ملابسات تخريب (السيل الشمالي) على أنه يتطور في الاتجاه الصحيح. ويؤكدون باستمرار، من وجهة نظرهم، أن كل شيء يسير وفقاً للخطة، لكن لم يتم التوصل أو تقديم أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وعاودت زاخاروفا التذكير بأن روسيا ناشدت السلطات الألمانية مراراً وتكراراً من أجل مشاركة السلطات الروسية المختصة في التحقيق الذي يجريه المدعي العام الألماني لضمان شفافية وموضوعية التحقيق، ذلك لأن موسكو تريد مشاركة ألمانيا المعلومات بشأن التحقيقات الخاصة التي تجريها روسيا، وفقا لمتحدثة الخارجية الروسية.
وشددت زاخاروفا على أن جميع المناشدات الروسية لتقديم المساعدة القانونية في هذه الجريمة، ظلت بلا رد ذي معنى، ولم يقم الجانب الألماني بتلبية أي من الطلبات.
على صعيد آخر، وصفت زاخاروفا مصادرة الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الدومينيكان وإرسالها إلى فلوريدا، بالقرصنة الجوية، مضيفة: بعد نشر الولايات المتحدة بيانا حول مصادرة الطائرة، تواصلنا مع الدبلوماسيين في فنزويلا، مشيرة إلى أنها ليست الطائرة الأولى التي تلقى هذا المصير، فقط كانت هناك طائرات تعمل في نقل البضائع، لكننا نتحدث هنا عن طائرة رئيس فنزويلا.