موسكو: نراقب نشاط «ناتو» في فنلندا ونقيّم المخاطر المحتملة

تشرين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تراقب نشاط حلف «ناتو» ‏في فنلندا، وتقيّم المخاطر المحتملة.‏

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: إن العمليات القتالية التدريبية على الأراضي الفنلندية هي جزء من حرب هجينة ‏ضد بلادنا، بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لهذا النشاط، تنشأ تهديدات جديدة للأمن والملاحة والنشاط الاقتصادي في ‏أقصى الشمال، مضيفة: نحن نراقب ما يحدث، ونقيّم المخاطر المحتملة، وجيشنا يستخلص النتائج المناسبة.‏

ووفقا لها، فإن تصرفات الكتلة العسكرية التابعة ل«ناتو» بالقرب من حدود روسيا الاتحادية هي ذات طبيعة استفزازية ‏متحدية.‏

وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول الحلف بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، ‏سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، مشيراً إلى أن ‏الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل ‏أيضاً من خلال التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى.‏

إلى ذلك، قالت زاخاروفا إن التحقيق الألماني في تفجير أنابيب غاز«السيل الشمالي» لم يقدم بعد أي نتائج ملموسة، ‏لافتة إلى أن برلين الرسمية تحاول رسم الوضع المحيط بالتحقيق في ملابسات تخريب (السيل الشمالي) على أنه ‏يتطور في الاتجاه الصحيح. ويؤكدون باستمرار، من وجهة نظرهم، أن كل شيء يسير وفقاً للخطة، لكن لم يتم ‏التوصل أو تقديم أي نتائج ملموسة حتى الآن.‏

وعاودت زاخاروفا التذكير بأن روسيا ناشدت السلطات الألمانية مراراً وتكراراً من أجل مشاركة السلطات الروسية ‏المختصة في التحقيق الذي يجريه المدعي العام الألماني لضمان شفافية وموضوعية التحقيق، ذلك لأن موسكو تريد ‏مشاركة ألمانيا المعلومات بشأن التحقيقات الخاصة التي تجريها روسيا، وفقا لمتحدثة الخارجية الروسية.‏

وشددت زاخاروفا على أن جميع المناشدات الروسية لتقديم المساعدة القانونية في هذه الجريمة، ظلت بلا رد ذي معنى، ‏ولم يقم الجانب الألماني بتلبية أي من الطلبات.‏

على صعيد آخر، وصفت زاخاروفا مصادرة الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في ‏الدومينيكان وإرسالها إلى فلوريدا، بالقرصنة الجوية، مضيفة: بعد نشر الولايات المتحدة بيانا حول مصادرة الطائرة، ‏تواصلنا مع الدبلوماسيين في فنزويلا، مشيرة إلى أنها ليست الطائرة الأولى التي تلقى هذا المصير، فقط كانت هناك ‏طائرات تعمل في نقل البضائع، لكننا نتحدث هنا عن طائرة رئيس فنزويلا.‏