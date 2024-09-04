بعد تقديم وزير الخارجية الأوكراني استقالته.. البرلمان يصوت على إقالة كامل الحكومة

تشرين:‏

عقب عاصفة الاستقالات التي شهدتها أوكرانيا على مدار الساعات الماضية، كان آخرها استقالة وزير الخارجية، ‏ديميتري كوليبا، بدأ البرلمان الأوكراني بالتصويت على إقالة كامل الحكومة.‏

فيما كشف بعض النواب أن المجلس فشل في جولة التصويت الأولى على إقالة وزير الأملاك العامة فيتالي كوفال، ‏وفق ما نقلت «رويترز».‏

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الأوكراني، روسلان ستيفانتشوك، أن وزير الخارجية الأوكراني ديميتري ‏كوليبا، تقدم باستقالته للمجلس.‏

وكتب ستيفانتشوك، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: تلقى البرلمان الأوكراني خطاب استقالة من وزير ‏الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة.‏

وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير ‏الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين، ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائب رئيس الوزراء ‏الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أولغا ستيفانيشينا، تقدموا بطلبات استقالاتهم إلى البرلمان.‏

كما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا ‏الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية ديميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، ‏منصبيهما.‏

وقال رئيس كتلة «سلوغا نارودا» (خادم الشعب) في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة ‏تشكيل كبيرة للحكومة الأوكرانية وتغييرات في الموظفين هذا الأسبوع. ووفقاً له، فإن 50 بالمئة من موظفي الحكومة ‏سيخضعون للتغييرات.‏