بعد تقديم وزير الخارجية الأوكراني استقالته.. البرلمان يصوت على إقالة كامل الحكومة
تشرين:
عقب عاصفة الاستقالات التي شهدتها أوكرانيا على مدار الساعات الماضية، كان آخرها استقالة وزير الخارجية، ديميتري كوليبا، بدأ البرلمان الأوكراني بالتصويت على إقالة كامل الحكومة.
فيما كشف بعض النواب أن المجلس فشل في جولة التصويت الأولى على إقالة وزير الأملاك العامة فيتالي كوفال، وفق ما نقلت «رويترز».
وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الأوكراني، روسلان ستيفانتشوك، أن وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، تقدم باستقالته للمجلس.
وكتب ستيفانتشوك، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: تلقى البرلمان الأوكراني خطاب استقالة من وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة.
وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين، ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أولغا ستيفانيشينا، تقدموا بطلبات استقالاتهم إلى البرلمان.
كما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية ديميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.
وقال رئيس كتلة «سلوغا نارودا» (خادم الشعب) في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة تشكيل كبيرة للحكومة الأوكرانية وتغييرات في الموظفين هذا الأسبوع. ووفقاً له، فإن 50 بالمئة من موظفي الحكومة سيخضعون للتغييرات.