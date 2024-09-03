تعاطي الوالدين للكحول يسبب «شيخوخة» الأبناء

تشرين:

كشفت دراسة حديثة عن تأثير تعاطي الوالدين «المزمن» للكحول على أبنائهما من خلال ‏التسبب بشيخوخة نسلهما بشكل أسرع ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وفق ما ‏نشره موقع ‌‎«Theconversation‏.‏

وعلى الرغم من أن الباحثين أدركوا منذ فترة طويلة أن تعاطي الأب للكحول يؤثر سلباً في ‏الصحة العقلية لأطفاله ونموهم الاجتماعي، لكن لم يكن من الواضح تسبب ذلك بأي آثار ‏بيولوجية دائمة على الصحة الجسدية لنسله، وفق موقع «ساينس أليرت».‏

وأشار الباحثون إلى ما يسمى «متلازمة الكحول الجنينية» وهي حالة تظهر بين الأطفال، ‏وتنتج عن التعرض للكحول أثناء حمل الأم، وتسبب تلف المخ ومشكلات بالنمو.‏

ووفقاً لـ«المعاهد الوطنية للصحة» الأميركية، فإن ما يقرب من 11% من البالغين في ‏الولايات المتحدة يعانون من اضطراب تعاطي الكحول، كما يسبب شرب الخمر مشكلات ‏صحية متعددة، بما في ذلك أمراض الكبد ومشكلات القلب وانخفاض الوظيفة الإدراكية وتسارع ‏الشيخوخة.‏

وقد ينقل الآباء هذه المشكلات الصحية إلى أطفالهم، حيث تشير اضطرابات طيف الكحول ‏الجنيني إلى مجموعة واسعة من حالات العجز الجسدي والتنموي والسلوكي المرتبطة ‏بالكحول والتي تؤثر في ما يصل إلى واحد من كل 20 تلميذاً في الولايات المتحدة.‏

وتقول معاهد الصحة: يعاني الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف الكحول الجنيني من ‏ظهور مبكر لأمراض البالغين، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.‏

وتظهر أمراض القلب والأوعية الدموية للمرة الأولى خلال فترة المراهقة للأشخاص الذين ‏يعانون من هذه الاضطرابات.‏

والأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف الكحول الجنيني هم أيضاً أكثر عرضة لدخول ‏المستشفى، ويكون عمرهم أقصر بنسبة 40% من نظرائهم الذين لا يعانون من هذه الحالات.‏

ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه المشكلات الصحية ناجمة عن ظروف الحياة، ‏فالأشخاص الذين يعانون من متلازمة الكحول الجنينية لديهم معدلات عالية من الاضطرابات ‏النفسية، التي تسبب التوتر الذي يجعلهم أكثر عرضة للشيخوخة والمرض.‏

وقالت الدراسة: تم استخدام فئران لقياس تأثيرات تعاطي الكحول من قبل الأم أو الأب أو كلا ‏الوالدين في وقت قريب من الحمل على شيخوخة نسلهما والأمراض المزمنة.‏

ووجدت الدراسة أن شرب الأب أو الأم الكحول يسبب تغيرات ضارة في «الميتوكوندريا» لدى ‏ذريتهما.‏. والميتوكوندريا الموجودة داخل خلايا الجسم هي المسؤولة عن إنتاج معظم طاقة الجسم، ‏وتتحكم في العديد من جوانب الشيخوخة والصحة، وفق موقع «مايو كلينك».‏

وتتدهور «الميتوكوندريا» بمرور الوقت وتتسبب بفقدان الخلايا لقدرتها على إصلاح ‏الضرر والتحكم في عملية التمثيل الغذائي.‏

وكشفت التجارب على الفئران أن شرب الأب الكحول يسبب خللاً في وظيفة «الميتوكوندريا»، الذي ‏يظهر للمرة الأولى أثناء نمو الجنين ويستمر حتى البلوغ، ما يتسبب بشيخوخة النسل بشكل ‏أسرع.‏

وعندما يشرب كلا الوالدين الكحول كانت التأثيرات على نسلهما أسوأ مما كانت عليه عندما ‏يشرب أحد الوالدين فقط، وفق الدراسة.‏

ويواجه الأشخاص المصابون بمتلازمة الكحول الجنينية تحديات مدى الحياة، بما في ذلك ‏مشكلات التنسيق بين اليد والعين وصعوبات في الذاكرة والانتباه.‏