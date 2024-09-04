تكريم عدد من أسر الشهداء في محافظة دير الزور ‏

تشرين – مالك الجاسم:

بمناسبة الذكرى السابعة لفك الحصار عن مدينة دير الزور وتقديراً لتضحيات أبنائها، تم اليوم ‏في قاعة المحافظة تكريم عدد من أسر الشهداء..

وعبّرت الكلمات التي ألقيت عن عظمة الشهادة والشهداء التي ستبقى قيمة القيم وسيبقى ‏الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، كما أشارت الكلمات إلى أهمية ومزايا هذا ‏التكريم الذي يحظى به ذوو الشهداء.‏

كما عبّر عدد من أسر الشهداء عن فخرها واعتزازها، وهي تقدم فلذة أكبادها، لأن الوطن ‏يستحق أن نضحي من أجله بالغالي والنفيس، وسورية اليوم انتصرت بفضل دماء الشهداء ‏التي أنارت طريق النصر.‏

كما قدم عدد من أسر الشهداء هدية للسيدة الأولى أسماء الأسد متمنين لها الشفاء. ‏

وتخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي لأيام الحصار الثلاثة الذي تعرضت له المدينة من قبل ‏التنظيمات المسلحة حتى تمكن رجال الجيش العربي السوري من فك الحصار عن المدينة عبر ‏إحداث ثغرة من الجهة الغربية للمحافظة، وتكون ساعة الفرح لأبناء مدينة دير الزور التي ‏حفرت في الذاكرة قصة شعب صمد وانتصر، كما ألقت طفلة من أبناء الشهداء قصيدة شعرية.‏

حضر التكريم محافظ دير الزور معتز قطان وقائد شرطة المحافظة قصي طراف والعميد ‏نجوى ميهوب رئيس فرع العلاقات العامة في مديرية شؤون الشهداء وعدد من القادة ‏العسكريين وأعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب، ورئيس مجلس محافظة دير الزور، وعدد ‏من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.‏