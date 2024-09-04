تكريم عدد من أسر الشهداء في محافظة دير الزور
تشرين – مالك الجاسم:
بمناسبة الذكرى السابعة لفك الحصار عن مدينة دير الزور وتقديراً لتضحيات أبنائها، تم اليوم في قاعة المحافظة تكريم عدد من أسر الشهداء..
وعبّرت الكلمات التي ألقيت عن عظمة الشهادة والشهداء التي ستبقى قيمة القيم وسيبقى الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، كما أشارت الكلمات إلى أهمية ومزايا هذا التكريم الذي يحظى به ذوو الشهداء.
كما عبّر عدد من أسر الشهداء عن فخرها واعتزازها، وهي تقدم فلذة أكبادها، لأن الوطن يستحق أن نضحي من أجله بالغالي والنفيس، وسورية اليوم انتصرت بفضل دماء الشهداء التي أنارت طريق النصر.
كما قدم عدد من أسر الشهداء هدية للسيدة الأولى أسماء الأسد متمنين لها الشفاء.
وتخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي لأيام الحصار الثلاثة الذي تعرضت له المدينة من قبل التنظيمات المسلحة حتى تمكن رجال الجيش العربي السوري من فك الحصار عن المدينة عبر إحداث ثغرة من الجهة الغربية للمحافظة، وتكون ساعة الفرح لأبناء مدينة دير الزور التي حفرت في الذاكرة قصة شعب صمد وانتصر، كما ألقت طفلة من أبناء الشهداء قصيدة شعرية.
حضر التكريم محافظ دير الزور معتز قطان وقائد شرطة المحافظة قصي طراف والعميد نجوى ميهوب رئيس فرع العلاقات العامة في مديرية شؤون الشهداء وعدد من القادة العسكريين وأعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب، ورئيس مجلس محافظة دير الزور، وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.