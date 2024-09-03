بمشاركة ٣٠ فعالية تجارية افتتاح مهرجان «العودة  للمدرسة» في دير الزور

تشرين- مالك الجاسم:

افتتح مساء اليوم في ساحة السيد الرئيس ضمن مدينة دير الزور مهرجان “العودة للمدرسة ٢٠٢٤ ” الذي تقيمه محافظة ديرالزور بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وفرع السورية للتجارة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيميد أن هذا المهرجان بات تقليداً سنوياً، هدفه تأمين كل احتياجات الأسرة من خلال تأمين كافة المستلزمات الدراسية من لباس وقرطاسية وبأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح بين ١٥ – ٢٥ بالمئة، حيث تشارك في المهرجان ٣٠ فعالية تجارية.

من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور أغيد الجويشي أن هذا المهرجان يوفر كل ما تحتاجه الأسرة قبل بدء العام الدراسي الجديد لتجهيز الطالب من لباس وحقائب مدرسية وقرطاسية وبأسعار تختلف عن الأسواق.

بدورها، أكدت مدير فرع السورية للتجارة ولادة السلامة أن الفرع يشارك بتشكيلة واسعة وبأسعار منافسة، وإضافة إلى هذه المشاركة هناك صالات تستقبل المواطنين، وهي صالات الروضة وتشرين والكرة الأرضية، إضافة إلى المهرجان.

حضر افتتاح المهرجان محافظ دير الزور المهندس معتز قطان وأعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب ورئيس مجلس محافظة دير الزور أسعد الطوكان وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومديرو الدوائر.

يذكر أن المهرجان يستمر حتى بدء العام الدراسي الجديد.