افتتاح مهرجان العودة إلى المدارس في القنيطرة

تشرين – محمد الحُسًين:

افتتح محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران اليوم مهرجان العودة إلى المدارس، الذي تقيمه محافظة القنيطرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة القنيطرة، لبيع كل المستلزمات المدرسية من لباس وحقائب ودفاتر وأقلام ومساطر وكل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات مدرسية.

وذكر المحافظ أن الهدف من المهرجان هو عرض تشكيلة سلعية واسعة للمستلزمات المدرسية بنوعية جيدة وأسعار أقل من السوق، بنسب تتراوح بين 35 – 50%، ما يخفف الأعباء المادية عن الأهالي في هذه الظروف، متوقعاً الإقبال الكبير من المواطنين على المهرجان لشراء الاحتياجات المدرسية بكل المراحل التعليمية والعمرية.

وأثنى جمران على جهود غرفة تجارة وصناعة القنيطرة التي تقوم بمبادرات بناءة تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، شاكراً الفعاليات الاقتصادية التي لبّت دعوة غرفة التجارة، وعرضت في المهرجان مواد متميزة بأسعار منافسة للقطاع الخاص.

ويستمر المعرض الذي يُقام في مدينة البعث لمدة أسبوع.