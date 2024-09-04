القوات الروسية تستهدف مركز التدريب المشترك للقوات الأوكرانية.. و«كينجال» تضرب ‏مؤسسات المجمع الصناعي العسكري

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، شنّت هجوماً ‏بأسلحة عالية الدقة استهدفت فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية رقم 179 ‏في مدينة بولتافا.‏

وجاء في بيان (الدفاع الروسية) أن القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب ‏المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية 179 في مدينة بولتافا، منوّهة بأن مركز التدريب ‏المستهدف يتم فيه تدريب كوادر الحرب الإلكترونية من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية ‏للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مشغلو الطائرات دون طيار، المشاركون في تنفيذ ضربات ‏على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، من قبل المدربين الأجانب والمتخصصين في ‏الاتصالات.‏

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في ‏مدينة لفوف غرب أوكرانيا، بصواريخ «كينجال» البالستية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف ‏المحددة.‏

وأضافت في بيانها: شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى عالية ‏الدقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز ‌‏«كينجال»، والطائرات المسيرة، ضربات على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ‏الأوكراني الواقعة في مدينة لفوف، حيث يتم إنتاج وإصلاح المكونات الإلكترونية لمعدات ‏الطيران والأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة.‏

كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة الشمال التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محور ‏فولشانسكي وليبتسوفسكي، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 23 و25 ولواء الهجوم الجوي 82 ‏للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني في مناطق زولوتشيف، ‏وغوبتوفكا، وألكساندروفكا، وفيليكي بروخودي، في مقاطعة خاركوف.‏

إلى ذلك، قامت وحدات قوات مجموعة المركز الروسية، بتحرير بلدة كاميشيفكا الواقعة في ‏جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت أفراد ومعدات تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 32 ‏و100 ولواء الدفاع الفني 119 ولواء الحرس الوطني 15 التابعين للقوات المسلحة ‏الأوكرانية، في بلدات شيربينوفكا ودزيرجينسك وأوكراينسك وديميتروف وسيليدوفا”.‏

وأوضحت الوزارة أنه تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 53 ‏الميكانيكي، ويغورسكي واللواء 71 واللواء 25 المحمول جواً التابعين للقوات الأوكرانية، ‏واللواء البحري 37 ولواء الحرس الوطني 14 ولواء الهجوم «ليوت» من الشرطة ‏الأوكرانية، في حين قامت قوات من مجموعة دنيبر الروسية، باستهداف أفراد ومعدات لواء ‏مشاة البحرية 37، ولواء الدفاع الساحلي 39، في مناطق بلدات بيريسلاف وتوكاريفكا ‏وفيروفكا، في مقاطعة خيرسون الروسية، وتامارينو في مقاطعة نيكولاييف.‏

كما أفادت الوزارة بأن القوات الروسية، استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة ‏تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تحييد أكثر من 80 عسكرياً أوكرانياً بالقرب من ‏مقاطعة سومي.‏