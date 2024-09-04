القوات الروسية تستهدف مركز التدريب المشترك للقوات الأوكرانية.. و«كينجال» تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، شنّت هجوماً بأسلحة عالية الدقة استهدفت فيه مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية رقم 179 في مدينة بولتافا.
وجاء في بيان (الدفاع الروسية) أن القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية 179 في مدينة بولتافا، منوّهة بأن مركز التدريب المستهدف يتم فيه تدريب كوادر الحرب الإلكترونية من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مشغلو الطائرات دون طيار، المشاركون في تنفيذ ضربات على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، من قبل المدربين الأجانب والمتخصصين في الاتصالات.
وفي السياق، أشارت الوزارة إلى استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف غرب أوكرانيا، بصواريخ «كينجال» البالستية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة.
وأضافت في بيانها: شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز «كينجال»، والطائرات المسيرة، ضربات على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني الواقعة في مدينة لفوف، حيث يتم إنتاج وإصلاح المكونات الإلكترونية لمعدات الطيران والأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة.
كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة الشمال التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محور فولشانسكي وليبتسوفسكي، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 23 و25 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني في مناطق زولوتشيف، وغوبتوفكا، وألكساندروفكا، وفيليكي بروخودي، في مقاطعة خاركوف.
إلى ذلك، قامت وحدات قوات مجموعة المركز الروسية، بتحرير بلدة كاميشيفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت أفراد ومعدات تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 32 و100 ولواء الدفاع الفني 119 ولواء الحرس الوطني 15 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات شيربينوفكا ودزيرجينسك وأوكراينسك وديميتروف وسيليدوفا”.
وأوضحت الوزارة أنه تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 53 الميكانيكي، ويغورسكي واللواء 71 واللواء 25 المحمول جواً التابعين للقوات الأوكرانية، واللواء البحري 37 ولواء الحرس الوطني 14 ولواء الهجوم «ليوت» من الشرطة الأوكرانية، في حين قامت قوات من مجموعة دنيبر الروسية، باستهداف أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 37، ولواء الدفاع الساحلي 39، في مناطق بلدات بيريسلاف وتوكاريفكا وفيروفكا، في مقاطعة خيرسون الروسية، وتامارينو في مقاطعة نيكولاييف.
كما أفادت الوزارة بأن القوات الروسية، استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تحييد أكثر من 80 عسكرياً أوكرانياً بالقرب من مقاطعة سومي.