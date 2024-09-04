الخليل يبحث مع رئيس بلدية طهران إقامة معارض منتجات في كلا البلدين

دمشق– تشرين:

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل مع رئيس بلدية طهران علي زاكاني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الخليل في اجتماع عقد اليوم في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الخدمات المتنوعة إضافة للمجالات الاقتصادية وإمكانية التنسيق المشترك لإقامة مشاريع تصب في مصلحة البلدين الصديقين.

واستعرض الاجتماع إمكانية إقامة معارض منتجات في كلا البلدين بما يعكس طبيعة الإنتاج المادي والثقافي بكل بلد في البلد الآخر ، سعيا لتطوير العلاقات التجارية المشتركة ونقل المعارف.

كما ناقش المجتمعون ضرورة تبادل الخبرات حول بعض المشاريع ، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.