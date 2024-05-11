انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متوقعة في المناطق الغربية والشمالية

تشرين:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 3- 6 درجات مئوية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الغربية والشمالية الغربية، ومغبراً على أغلب المناطق الداخلية نتيجة الأتربة المثارة بسبب نشاط في سرعة الرياح.

الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية على باقي المناطق مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2- 5 درجات مئوية، وحول معدلاتها أو أعلى بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والمرتفعات الجبلية، ومغبراً على أغلب المناطق الداخلية نتيجة الأتربة المثارة بسبب نشاط في سرعة الرياح.