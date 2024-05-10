الجو صحو بشكل عام وهطولات مطرية خفيفة في المناطق الغربية والجنوبية

تشرين:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة يتحول إلى غائم مساء مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة ليلاً على بعض المناطق الغربية والجنوبية، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في أغلب المناطق معتدلة السرعة تتحول لتصبح جنوبية إلى جنوبية غربية ليلاً مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم /سا على المناطق الشرقية والبادية والجزيرة تثير الغبار في تلك المناطق، وشرقية خفيفة السرعة في المنطقة الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وخاصة على المناطق الغربية والجنوبية لتصبح حول معدلاتها، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 1 – 3 درجات مئوية على باقي المناطق، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة فوق مناطق متفرقة، وسديمياً مغبراً على أغلب المناطق الداخلية.