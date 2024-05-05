الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من العام، جراء تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي مترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويتحول إلى غائم ماطر أحياناً، وأن تسقط هطولات مطرية عشوائية على شكل زخات رعدية غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 65 كم في الساعة، والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا … يستمر الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر في أماكن متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية، وغزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، فيما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها من 3 -7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.