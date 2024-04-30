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استطلاع لجامعة «هارفارد»: أكثر من نصف الأميركيين يعدّون ترامب «مجرماً»

تشرين:
بينت نتائج استطلاع جديد أجرته جامعة «هارفارد» بالتعاون مع «CAPS-Harris», أن أكثر من نصف الناخبين الأميركيين عدّوا أن الرئيس السابق دونالد ترامب «ارتكب جرائم يجب إدانته عليها».
ويعتقد 55% من الناخبين، الذين شملهم الاستطلاع، أن ترامب ارتكب جرائم، وهي النتيجة التي تأتي في الوقت الذي تعرض فيه أولى لوائح اتهام جنائية ضد الرئيس السابق أمام هيئة محلفين في نيويورك.
وقالت أغلبية 53% أيضاً: إن القضايا القانونية التي رفعها ترامب تجعل من «المستحيل» بالنسبة له أن يكون مرشحاً صالحاً للمكتب البيضاوي، حتى أثناء حملته الانتخابية لمدة أربع سنوات أخرى».
في الوقت نفسه، قال 57% من المشاركين إنهم يعتقدون أن الملاحقات القانونية ضد ترامب تشكل “حرباً قانونية”، أو وسيلة للديمقراطيين لاستخدام النظام القانوني للقضاء على المعارضين السياسيين، بينما قال 43%: إن الملاحقات القضائية عادلة وغير سياسية.
وقال 49% فقط من المشاركين: إن ترامب ارتكب جرائم سيُدان فيها، بينما قال 51% إنه لن يُدان.
هذا ويواجه ترامب أيضاً اتهامات تتعلق بتعامله مع مواد سرية وأفعاله المحيطة بنقل السلطة بعد فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات عام 2020.

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