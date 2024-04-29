بمشاركة سورية.. الهيئة العامة لاتحاد المقاولين العرب تعقد اجتماعها في السعودية

تشرين- محمد النعسان:

عقدت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين العرب في الرياض، اجتماعها الدوري وذلك بالتزامن مع فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة نقابات واتحادات لأكثر من ٣٠ دولة إسلامية ومن بينها سورية.

وفي تصريح لـ«تشرين» أوضح نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية المهندس عبد الرحمن سليمان، بأن أهمية المشاركة اليوم، تكمن في الحضور العربي والتعاون المثمر لتطوير عمل المقاولين العرب بشكل عام والسوري بشكل خاص، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز مفهوم التشاركية بالعمل والنهوض بها.

وعن جدول اجتماع الهيئة العامة لاتحاد المقاولين العرب بيّن نقيب المقاولين بأنه تناول موضوعات مهمة تستهدف تطوير وتنمية قطاع المقاولات في كافة الدول العربية، وتمكين شركات الدول الأعضاء من ممارسة دورها المنشود في تحقيق النمو المستدام، والتنمية الشاملة، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان الدول العربية في مجال التشييد والبناء والإعمار.

وأضاف سليمان بأن الاجتماع تضمّن مناقشة عدد من الأهداف والنقاط التي تدعم قدرات شركات المقاولات وتمكينها من تنفيذ المشروعات الكبرى، كتعزيز المعرفة التكنولوجية واعتماد التقنيات الحديثة في مجال البناء والتشييد، إضافة لتطوير القوى العاملة، وزيادة المهارات، وتعزيز الكفاءات من خلال برامج تدريب مشتركة، وتعزيز دور الشركات الخاصة في رفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية ونقل هذه الأهداف لاعتمادها في اتحاد مقاولي الدول الإسلامية.