تأهيل قسمي العمليات والعيادات في مشفى بصرى الشام الوطني بدرعا 

درعا – وليد الزعبي:

أوضح مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وترميم قسم العمليات في مشفى بصرى الوطني الذي يحتوي على ٤ غرف عمليات، بما يضمن حسن سير العمل بتنفيذ العمليات الجراحية والحفاظ على العقامة اللازمة، وكذلك تأهيل قسم العيادات، حيث تضمنت الأعمال التي نفذت باعتمادات من موازنة مديرية الصحة الاستثمارية ترميم كامل التمديدات الصحية والكهربائية والميكانيكية، وإعادة هيكلة القمسين المذكورين وتنفيذ أعمال الطلاء، وإصلاح أعطال مختلفة في أقسام أخرى.

ولفت مدير الصحة إلى أنه فور الإنتهاء من الأعمال المذكورة تم وضع القسمين في الخدمة، فيما قام برفقة كوادر من المديرية بزيادة ميدانية للمشفى للاطلاع على واقع سير العمل فيه واستبيان فيما إذا كانت هناك مستلزمات أو متطلبات إضافية يمكن تلبيتها لضمان تقديم الخدمات للمرضى المراجعين بأفضل مستوى ممكن، وتم التوجيه بإصلاح بعض التجهيزات وتزويد المشفى بتجهيزات أخرى حسب المتوفر لدى المديرية، مبيناً أن هناك مشروعاً سينفذ هذا العام من الموازنة الاستثمارية لمديرية الصحة لتركيب منظومة طاقة شمسية للمشفى تغذي أقساماً كبيرة منه، ما يساهم في ضمان استمرارية العمل وتوفير المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات وتقليل أعطال التجهيزات التي تنجم عادة عن تذبذب شدة التيار الكهربائي وانقطاعاته المتكررة.

وبيّن السويدان أنه تمت مناشدة المجتمع المحلي في مدينة بصرى الشام من أجل تحفيز الأطباء الاختصاصيين على التعاقد مع المديرية للعمل في مشفى بصرى الوطني، وذلك لتوسيع دائرة الخدمات العلاجية التي يقدمها لأهلهم وذويهم.

وأشار إلى أن أعمال إعادة تأهيل المنشآت الصحية من مشافي ومراكز صحية قطعت أشواطاً متقدمة على مستوى المحافظة، ولا تزال متواصلة وتسير وفق خطط مدروسة وحسب الأولوية، بهدف المساهمة في استمرار تحسين واقع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.