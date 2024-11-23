أكثر من 66 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات تقدموا اليوم للاختبار الترشيحي للثانوية العامة بصفة دراسة حرة

تشرين- دينا عبد

تقدم اليوم (66,655)طالباً وطالبة في المحافظات كافة للاختبار الترشيحي للثانوية العامة بصفة دراسة حرة، منهم (41,219) طالباً وطالبة في الفرع الأدبي موزعين على (357) مركزاً، و(25,436) طالباً وطالبة في الفرع العلمي موزعين على 184 مركزاً، بزيادة تقدر بنحو 10 آلاف طالب وطالبة عن الأعوام الماضية.

وتفقد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني وعضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس مكتبي التربية والطلائع الدكتور عزت عربي كاتبي اليوم واقع كل من مركز نهلة زيدان الذي يتقدم فيه عدد من طلاب تربية دمشق، ومركزي ست الشام وابن النفيس اللذين يتقدم فيهما عدد من طلاب تربية ريف دمشق، ومركز صالح سلامة شاهين الذي يتقدم فيه عدد من طلاب تربية القنيطرة، وذلك بحضور مديري التربية المعنيين بتلك المراكز.

وأكد الوزير في تصريح للصحفيين أن الاختبار الترشيحي اختبار لجدية الطلاب الأحرار الذين يرغبون بالتقدم للثانوية العامة، مبيناً أن الوزارة اتخذت كل إجراءاتها لسير العملية الامتحانية بهدوء وسلاسة مشيراً أن الاختبار مؤتمت وبنماذج عدة تراعي كافة المستويات وتم إعداده من لجان علمية متخصصة في الوزارة.

وفي غرفة المتابعة المركزية استعرض الوزير بحضور معاونه للشؤون التربوية د. رامي الضلي ومديري الامتحانات والتعليم المهني وعدد من الموجهين الأوائل واقع سير الامتحان في مديريات التربية، وفي ختام الاجتماع الافتراضي قدم موجه مادة الرياضيات ميكائيل حمود لوزير التربية الجائزة التي حصل عليها فريق وزارة التربية بأولمبياد الرياضيات في قطر.