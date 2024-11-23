الجو بين الصحو والغائم ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى

تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة استمرار تأثر البلاد اليوم ‏بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا‌‏.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون ‏الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، أما ليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً ‏ويحذر من تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق الوسطى والشمالية ‏الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر ‏خفيف ارتفاع الموج.‏

‏غداً… يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم بدءاً من ‏المناطق الغربية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من ‏المطر في تلك المناطق ثم يمتد الهطل تدريجياً ليشمل أغلب المناطق ‏وتكون الهطولات متفاوتة الشدة وسريعة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، و‏خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، مع هطولات ثلجية خفيفة ‏مساء على مرتفعات القلمون والساحلية، ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق ‏الشرقية والبادية بفعل النشاط على سرعة الرياح.‏

كما يطرأ غداً انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى ‏من معدلاتها بحوالي 3‌‏ – 5 درجات مئوية في أغلب المناطق ‏باستثناء المنطقة الشرقية تبقى أعلى من معدلاتها، بينما يكون الجو ليلاً ‏بارداً إلى شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وخاصة في المرتفعات ‏الجبلية.‏

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية غداً مع هبات تتجاوز سرعتها 85 كيلو متراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية.

ومن ارتفاع موج البحر بسبب نشاط الرياح غداً، حيث من المتوقع أن يتجاوز ارتفاعه 3 – 4 أمتار.

وشددت الأرصاد على أخذ الحذر من حدوث الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية خلال الأيام القادمة بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلاً.