هطولات مطرية متفرقة أعلاها 20 مم في ريف الحسكة
تشرين:
شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 20 مم في ريف الحسكة.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل :
– محافظة الحسكة: عامودا 4.5 مم و القامشلي 20 مم .
– محافظة حماة: الرصافة 4 مم ووداي العيون 2 مم ومصياف 3 مم.
– منطقة الغاب.. شطحة 6 مم وعين الكروم 4 مم والكريم 3 مم وأفاميا 1 مم والسقيلبية 2.5 مم.
– محافظة طرطوس: الشيخ بدر 5 مم ومشتى الحلو4 مم وحمام واصل 2 مم والصفصافة 1 مم وبانياس 6 مم والقدموس وطرطوس المدينة 3 مم.
- محافظة اللاذقية: قسطل معاف والمزيرعة والبهلولية 3 مم والقرداحة 5 مم والحفة 13 مم والقطيلبية 10 مم ووادي قنديل 1 مم ومطار اللاذقية الدولي 4 مم وبوقا 2 مم.
– محافظة إدلب: جسر الشغور 3 مم وارمناز 1 مم .