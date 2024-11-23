هطولات مطرية متفرقة أعلاها 20 مم في ريف الحسكة

تشرين:

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات ‏مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 20 مم في ريف الحسكة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح ‏الزراعي أن نسب الهطل :

– محافظة الحسكة: عامودا 4.5 مم و ‏القامشلي 20 مم .

– محافظة حماة: الرصافة 4 مم ووداي العيون 2 مم ومصياف 3‌‏ ‏مم.

– منطقة الغاب.. شطحة 6 مم وعين الكروم 4 ‏مم ‏والكريم 3 مم وأفاميا 1 مم والسقيلبية 2.5 مم.

– محافظة طرطوس: الشيخ بدر 5‌‏ مم ومشتى الحلو4 مم وحمام واصل‌‏ 2 مم والصفصافة 1 مم ‏وبانياس 6 مم والقدموس وطرطوس ‏المدينة 3 مم.‏

‏- محافظة اللاذقية: قسطل معاف والمزيرعة والبهلولية 3 مم والقرداحة ‌‏5‌‏ مم والحفة 13 مم والقطيلبية 10 مم ووادي قنديل 1 مم ‏ومطار ‏اللاذقية الدولي 4 مم وبوقا 2 مم.‏

– محافظة إدلب: جسر الشغور 3 مم وارمناز 1 مم .‏