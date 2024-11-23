العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بقصف مبنى سكني في منطقة البسطة ببيروت

ارتكب العدو الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة مروعة في منطقة البسطة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 23 آخرين وتدمير مبنى سكني، فيما لاتزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة حتى الآن.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي دمر بالكامل مبنى سكنياً، بخمسة صواريخ مؤلفاً من ثماني طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، وتضرر عدد كبير من المباني المحيطة.

وطوال الليلة الماضية قصف طيران العدو الإسرائيلي الحربي 4 مرات مباني سكنية ودمرها في مناطق الغبيري والشياح وبئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قصفت إحدى الغارات مولدات كهربائية في شارع المصبغة في الشياح ما أدى إلى اشتعال النيران التي غطت سماء المنطقة.

كما قصف طيران العدو الإسرائيلي فجراً محيط سحمر بالبقاع الغربي، ويواصل طيران العدو الإسرائيلي ارتكاب المجازر المتتالية بحق اللبنانيين مخلفاً المزيد من الشهداء والجرحى ودماراً هائلاً في القرى اللبنانية، حيث بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدئه على لبنان 3645 شهيداً و 15355 جريحاً حتى أمس وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.