انطلاق بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت بعد غد الجمعة

تشرين:

يفتتح نادي السيارات السوري موسمه الرياضي بعد غد الجمعة بإقامة الجولة الأولى من بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت التي تقام برعاية وزارة السياحة، وتتضمن الجولة الأولى التي تقام على حلبة نادي السيارات السوري في صيدنايا السباق الأول للسرعة والسباق الأول للدريفت.

وذكر عضو مجلس الإدارة ومدير الأنشطة في نادي السيارات حسن الحامض أن اللجة المنظمة للبطولة أنهت كل التحضيرات اللازمة لإطلاق البطولة من الناحية الإدارية والتنظيمية واللوجستية والفنية، وقامت قبل أيام بتنظيم يوم تدريبي لكوادر النادي والمتطوعين في حلبة النادي هو أشبه بـ«بروفة نهائية» للجولة الأولى شاركت فيه إدارة الدفاع المدني التي قامت بتكليف نخبة من عناصرها باختصاصات الإسعاف الأولي والإطفاء لتدريب فرق السلامة ومتطوعي النادي والإجابة عن كل استفساراتهم المتعلقة بالتعامل مع أمور سلامة المتسابقين والمنظمين والجمهور.

وأضاف الحامض: إن حلبة النادي باتت جاهزة تماماً لاستضافة الجولة الأولى من كل النواحي، وتم توزيع المهام والمسؤوليات على الكوادر والمتطوعين كل حسب اختصاصه، وتم تعميم التعليمات الخاصة بسباقي السرعة والدريفت لهذه الجولة.

وأشار مدير الأنشطة الرياضية إلى أن اللجنة المنظمة اعتمدت المسار الخاص بالسباقين، وستجري الفحص الفني للسيارات المشاركة في هذه الجولة قبل يوم من إقامتهما، ليتم بعدها اعتماد قائمة انطلاق المتسابقين.

الجدير ذكره أن بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت ستتضمن هذا الموسم خمس جولات، وتتألف كل جولة منها من سباق للسرعة وآخر للدريفت.