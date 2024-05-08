الشهر القادم ..خبز دير الزور عن طريق البطاقة الذكيّة

دير الزور-عثمان الخلف:

بدأت عمليات التوزيع لأجهزة pos لمعتمدي ومخابز ديرالزور لغرض بدء توزيع المادة بموجب البطاقة الذكيّة. توزيع الأجهزة حسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الجاسم وصل إلى قرابة 250 جهازاً حتى تاريخه .

وكشف الجاسم في تصريح لـ” تشرين “أن العمل وفق هذه الآلية يتوقع أن يكون مع بداية الشهر المقبل بانتظار قرار وزارة التجارة الداخلية بهذا الشأن واكتمال عمليات التوزيع للأجهزة المذكورة آنفاً، والتي تتم من فرق شركة “تكامل “، حيث يتراوح عددها مابين 500 – 600 جهاز، ويُخصص كل معتمد لتوزيع مادة الخبز بجهاز واحد، وكذلك العدد ذاته لكل مخبز خاص، في حين يُمنح لمخابز القطاع العام جهازان .

هذا وتكثر شكاوى الأهالي في دير الزور من سوء نوعية الرغيف وتدني جودته في بعض المخابز العامة ، ناهيك عن كثرة أعطالها وتوقفها لأيام طويلة، الأمر الذي يُشكل ضغطاً على طلب مادة الخبز، هذا بالإضافة لما تتعرض له تلك المخابز من إغلاقات نتيجة عقوبات لمخالفات تموينيّة من قبيل تهريب وبيع الطحين أو لسوء الجودة الإنتاجيّة ، والأمر ينسحب على عددٍ من المخابز الخاصة ، في حين يشكو أصحاب مخابز قلة مخصصاتهم من مادة الطحين قبالة احتياجات الأهالي كما في بلدة السّيال التابعة لمدينة البوكمال.

يُذكر أن عدد المخابز في المحافظة بلغ 81 مخبزاً، منها 68 مخبزاً خاصاً و13 مخبزاً عاماً .