سامر إسماعيل: “ولاد بديعة” أوجد حالة لم يحققها أي مسلسل سوري محلياً وعربياً

دمشق – ميسون شباني:

بعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسل “ولاد بديعة” أكد الفنان سامر اسماعيل خلال لقائه على إحدى المحطات الإذاعية المحلية أن الدخول بهذا العمل كان مغامرة بحد ذاتها رغم صعوبة الشخصيات وتركيباتها النفسية وأن العمل خلق حالة لم يحققها أي مسلسل سوري محلياً وعربياً منذ زمن بعيد.

وأشار اسماعيل إلى أن عمليات التصوير كان مرهقة نتيجة عدم اكتمال النص لدرجة أنه طلب تخفيف عدد مشاهده، واعتبر اسماعيل أن المجتمع المنحل أخلاقياً كان طرفاً في المعادلة، وأن المسلسل عالج قضية مجهولي النسب وقضايا أخرى كثيرة من عدة جوانب.

وكان الفنان اسماعيل قد أدى شخصية “شاهين” في مسلسل “ولاد بديعة”، عن نص كتبه علي وجيه ويامن الحجلي، وتولت دفة الإخراج رشا شربتجي ضمن توليفة مغايرة من الأحداث والخطوط المتشابكة التي تدور في فلك الصراعات الإنسانية على الثروة والنفوذ والنسب، وتشارك تجربتها على الشاشة الصغيرة مع كل من الممثلة سلافة معمار ويامن الحجلي ومحمود نصر ونخبة من نجوم الدراما السورية البارزين. وقدم الفنان اسماعيل مستوى عالياً من الأداء، في إقناع المشاهد بـ”شاهين” الوصولي ذي الطموح اللامحدود، الذي يخفي الكثير من الأسرار.

كان الفنان اسماعيل قد انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل معرب في تركيا يحمل عنوان “في الداخل “، وهو من 90 حلقة ويشاركه البطولة كل من الفنانين: أيمن زيدان، فادي صبيح، أيمن رضا، وسام فارس، ورشا إبراهيم، وحازم زيدان، وهمام رضا.. وغيرهم، ولفت اسماعيل إلى أن العمل من نوع الأكشن ويشكل حالة مختلفة عن كل الأعمال المعربة الأخرى، ومن المقرر بدء عرضه في شهر أيلول القادم.