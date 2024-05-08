بعد ارتفاعها.. أسعار البيض في أسواق السويداء تعود للانخفاض

السويداء – طلال الكفيري:

بعدما سجلت مادة البيض خلال الأشهر الماضية في أسواق مبيعها بمدينة السويداء، أسعاراً قياسية وصلت إلى نحو 60 ألف ليرة للصحن الواحد، ما أدى إلى عجز العديد من الأسر عن شرائها إلا عند الضرورة والحد الأقصى للشراء كان لا يتعدى الـ5 بيضات، إلا أن أسعارها ومنذ بداية الشهر الماضي، بدأت تسجل انخفاضاً ملحوظاً وتدريجياً ليصل سعر الصحن إلى نحو 40 ألف ليرة، مع قيام عدد من أصحاب مراكز بيع المادة بهدف تسويقها، وخاصة بعد أن أحجم الكثيرون عن شرائها في الآونة الأخيرة من جراء ارتفاع أسعارها، بالإعلان عن مبيع ثلاثة صحون بـ96 ألف ليرة.

وبيّن مدير عام منشأة دواجن السويداء الدكتور كميل مرشد لـ” تشرين” أن تراجع أسعار البيض بعد ارتفاعها بشكلٍ غير مسبوق، مردّه لأسباب عدة، أولها ضعف القوة الشرائية عند الكثيرين من الأسر خلال الفترة الماضية، التي جاءت متزامنة مع زيادة عرض المادة في السوق المحلية وتكديسها، الذي قابلها قلة في الاستهلاك والطلب عليها، بينما السبب الآخر هو انخفاض أسعار المادة العلفية في الأسواق المحلية، ما أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، والأهم هو دخول أفواج جديدة من الأمّات إلى دائرة الإنتاج، مع تحسن الحالة الصحية لقطعان الدواجن، وعودة بعض المداجن للعمل بعد أن سبق وتوقفت عن الإنتاج فيما مضى من سنين.

يشار إلى أن منشأة دواجن السويداء أنتجت خلال الأشهر الأربعة الماضية من السنة نحو 5 ملايين بيضة، والمخطط لهذا العام هو إنتاج 23 مليون بيضة.