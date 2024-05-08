مشفى أباظة يستقبل تسع حالات من لدغ الأفاعي

القنيطرة – محمد الحسين:

استقبل قسم الإسعاف في مستشفى الشهيد ممدوح أباظة بمحافظة القنيطرة خلال شهري آذار ونيسان تسعة مواطنين، تعرضوا للدغ من الأفاعي والعقارب.

وكشف مدير المستشفى الدكتور بشار حلاوة أن قسم الإسعاف عالج ست إصابات بلدغات الأفاعي، وثلاثاً بالعقارب بعد ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنشط حركة الأفاعي والقوارض، ولكن هذا العام ظهرت بشكل مبكر.

وأوضح حلاوة أن ارتفاع درجات الحرارة المبكر، إلى جانب عدم انخفاضها بشكل كبير خلال الشتاء ساهما بانتشار الأفاعي والعقارب بشكل أكبر، مؤكداً أن الصحة جهّزت المشافي باللقاحات والمصول المناسبة للدغات العقارب والأفاعي.

ونوّه بأن مكان اللدغ يحدد شدة خطورة الإصابة، ويجب عند التعرض للدغة الربط فوق مكانها بقليل لمنع تدفق الدم ناحية القلب والدماغ، وتخفيف الحركة قدر الإمكان، وشق مكان الجرح بأداة نظيفة على شكل “صليب”.