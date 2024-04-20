الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي

تشرين:

يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية من المطر ليلاً فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة تميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة أحياناً وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.

البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.