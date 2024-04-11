الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق

تشرين:

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة نهاراً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.