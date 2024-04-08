الداخلية تدعو المواطنين للامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات خلال عيد الفطر

دمشق- تشرين

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التقيد والامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة وأماكن التجمعات، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.

وأشارت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم إلى ضرورة الالتزام بقانون السير وقواعد السلامة المرورية، والسرعات المحددة على الطرقات.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالتعليمات، والتعاون مع وحدات قوى الأمن الداخلي، حرصاً على أمن الجميع وسلامتهم.