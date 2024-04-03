مواجهة من العيار الثقيل تجمع الشعلة والمجد في الدور الثاني المؤهل للممتاز

تشرين- هيثم العلي:

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة “الثانية إيابا ” من الدور الثاني المؤهل للممتاز لكرة القدم للمجموعة الثانية، اللقاءات مهمة جداً، حيث يستقبل الشعلة نظيره المجد في ملعب العشب الصناعي في درعا، بينما يحل النبك ضيفاً على الشرطة في ملعب الجلاء بدمشق في تمام الساعة الثالثة عصراً.

الشعلة يحتل صدارة المجموعة ب8 نقاط يليه الشرطة ب7 نقاط والمجد ثالثاً ب5 نقاط وأخيراً النبك بنقطة واحدة.

لحصد النقاط

يسعى فريق الشعلة المتطلع للمنافسة للتأهل للدوري الممتاز لحصد النقاط الكاملة في لقائه مع نادي المجد في الجولة الثانية من إياب الدور الثاني المؤهل للدور الحاسم المؤهل للدوري الممتاز وهو الذي يمتلك نخبة من اللاعبين المميزين .

ويشهد ملعب العشب الصناعي بدرعا هذه المواجهة التي تعدّ من العيار الثقيل ولا تقبل أنصاف الحلول بالنسبة للفريقين.

الشعلة سيرمي بكل أوراقه في المباراة التي تعدّ واحدة من المواجهات التي استعد لها الفريق بشكل دقيق و درس كل مايتعلق بنقاط قوة المجد ومكامن ضعفه، وهو يدرك في الوقت ذاته أن الفرصة مواتية للخروج فائزاً بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق بالدوري وفوزه قبل أيام على فريق النبك، كونها مباراة ستحسم إحدى بطاقتي التأهل للدور الحاسم للفريقين.

الفريقان يمتلكان عناصر مميزة وقادرة على تقديم وجبة كروية ممتعة ومثيرة وغنية بكرة القدم الحقيقية، وسيكون الهجوم عنواناً لأداء الفريقين وغير الفوز لن يرضي الطموح، وستلعب التفاصيل الصغيرة والجزئيات الدقيقة دوراً هاماً بحسم نتيجة اللقاء.

وليد أبو السل مدير فريق الشعلة أكد أن لقاء فريقه مع المجد في الجولة الثانية مهم جداً، ولاسيما أن المجد تجاوز الشرطة في الجولة الماضية وأبقى أمله وفرصه في التأهل قائمة، فاللقاء سيكون قوياً جداً؟ خاصة أن المجد ليس أمامه سوى الفوز، فالتعادل سيضعه خارج حسابات الدور النهائي، ونحن سجلنا على أنفسنا بعض الأخطاء وخاصة مع المجد في لقاء الذهاب الذي انتهى بهدف لمثله في الجلاء، وقد أضعنا فرصاً بالجملة في الشوط الثاني، وهذا لا يعني أن المجد سيكون سهلاً بل سيقدم نفسه في درعا بشكل أفضل من لقاء الذهاب.

ولفت أبو السل إلى أن لقاء المجد اليوم مفصلي وحاسم، فالمجد صعّب علينا المهمة بفوزه على الشرطة في الجولة السابقة، وبات لديه أمل كبير في التأهل قبل جولتين من النهاية، وسيلعب بالتأكيد مباراة على مستوى عالٍ في درعا، لأنها فرصته الأخيرة، لكنْ لاعبينا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جمهورهم الذي سيواكبهم.

بدوره عبد الهادي الحريري مدرب المجد قال: سنسعى لكسب الرهان والفوز بالنقاط الثلاث لإبقاء أملنا في التأهل للقاء الحاسم، وفوزنا على الشرطة في الجولة السابقة أعاد الثقة للاعبين وأعطاهم حافزاً قوياً لمواصلة المشوار الناجح، والشعلة سيلعب متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور ولن يكون سهلاً ، لذا أتمنى من لاعبينا تنفيذ التعليمات للوصول إلى الأمان.

الشرطة لحجز بطاقة

ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق سيشهد لقاء مهماً بين الشرطة ذي النقاط السبع والنبك ذي النقطة الواحدة، فالشرطة في حال فوزه سيحجز بطاقة بشكل مباشر للقاء الفاصل، لكن غير ذلك يكون قد وضع نفسه في لعبة الحسابات هذا إذا سلمنا بفوز المجد على الشعلة.

مطيع دوغوظ مساعد مدرب الشرطة أكد أن المباراة لن تكون سهلة، حتى وإن كان النبك قد ودع المنافسات، فهو سيلعب بعيداً عن الضغط، وكل فريق يلعب معنا يلعب كأننا في مباراة نهائية، فهم يلعبون ضد اسم نادي الشرطة فلو كان اسم فريقنا غير ذلك لاختلفت الموازين, لكن هذه حال كرة القدم، ونحن خسرنا اللقاء السابق مع المجد بخطأ وبه دخلوا أجواء المنافسة، فلم تتح لهم خلال المباراة سوى كرة الهدف وما تبقى لنا فقد سيطرنا على مجريات اللعب طوال 90 دقيقة لكننا لم نوفق بالتسجيل، ناهيك بإضاعة الوقت التي اعتمدها المجد منذ لحظة تسجيله الهدف، واليوم نحن على ثقة بلاعبينا بتسجيل نتيجة إيجابية تريح أعصابنا ولنكون أحد طرفي لقاء الحسم المؤهل للممتاز.

من جهته إيهاب سميد رئيس نادي النبك أشار إلى أن فريقه قدم ما عليه والظروف لم تخدمه فكرة القدم فوز وخسارة، فمجرد وصولنا التجمع يعد إنجازاً بحد ذاته، على أمل أن نقدم الأفضل في الموسم القادم ويندرج اسم فريقنا ضمن المتأهلين للممتاز ونسعد جماهيرنا التي ساندتنا في كل المراحل فهي تستحق منا الكثير.

الهلال تأهل

الجدير ذكره أن الهلال في المجموعة الشمالية حجز مكانه في اللقاء الحاسم المؤهل للممتاز بعد تخطيه خطاب بهدف وأصبح رصيده 11 نقطة بينما تجمد رصيد خطاب عند النقطة 7 بينما الجهاد أصبح لديه 6 نقاط بعد فوزه على النواعير بهدفين لهدف، وأصبح لديه أمل كبير ببلوغ اللقاء الحاسم الثاني في حال تجاوز خطاب في الجولة الأخيرة يوم السبت القادم، وجاء النواعير رابعاً ب4 نقاط.