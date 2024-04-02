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مجلس الشورى الإيراني: العدوان الإسرائيلي على قنصليتنا بدمشق انتهاك للمعاهدات الدولية

أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الإيراني نظام الدين الموسوي أن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم يشكل انتهاكاً لجميع المعاهدات الدولية.

وأوضح الموسوي في تصريح له اليوم أن هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية للكيان الصهيوني هي نوع من الانتقام بسبب الهزيمة والعجز الذي مني بهما في ساحة المعركة الرئيسية، مؤكداً أن الرد المناسب على هذا العدوان هو مطلب الشعب الإيراني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أدان بشدة الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مؤكداً أنه انتهاك صارخ للقواعد الدولية.

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