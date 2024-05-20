حادث المروحية واستشهاد الرئيس رئيسي حدث يوازي بصخبه الثقل الدولي لإيران .. أميركا و«منْ يحكم غزة».. هكذا ترتب واشنطن لـ«اليوم التالي» على قاعدة «إسرائيل المهزومة» وبمخاطر عالية على المنطقة

تشرين – مها سلطان:

لأيام مقبلة سيستمر الجدل حول حادث تحطم المروحية التي قضى فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومن يرافقهما، وذلك رغم أن إيران حسمت الجدل منذ البداية بالإعلان أن الحادث ناجم عن سوء الأحوال الجوية.. وهذا الجدل مبرر ومنطقي في ظل أن من قضى في الحادث هو رئيس دولة لها ثقلها في المنطقة، ولها دورها وقرارها في مجمل ما تشهده خصوصاً منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.. وعليه فإن ما يجري فيها من تطورات وأحداث لا بد أن يكون محل تركيز شديد إقليمي ودولي لما قد ينتج عنه من تداعيات، وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن إيران بالأساس دولة مواجهة من جهة، ودولة تأثير- من جهة ثانية – في مسار خريطة إقليمية عالمية جديدة تتشكل، فإن النظريات لا بد أن تتزاحم لتقديم تفاسير للحادث وخلفياته وأبعاده وتبعاته، لتترافق مع مسار التضامن الواسع والمواساة التي تتلقاها إيران بمصابها الكبير بخسارتها قامة رئاسية مؤثرة مشهوداً لها وكان يُفترض أن يكون لها دور عالي القيمة في مستقبل البلاد.

الجدل حول حادث تحطم المروحية الذي قضى فيه الرئيس الإيراني مبرر ومنطقي في ظل أن من قضى هو رئيس دولة لها ثقلها ودورها وتأثيرها في المنطقة

أما فيما يتعلق بمسألة التداعيات والتبعات المحتملة، ودائماً التركيز هنا على مستوى المنطقة، فإن إيران بإعلانها أن الحادث ناجم عن سوء الأحوال الجوية تكون قد وضعت هذه المسألة ضمن حدود الداخل، حيث سيتم التعامل معها على هذا الأساس لناحية تدارك الشغور الرئاسي والدبلوماسي سريعاً، وهو ما فعلته القيادة الإيرانية بتعيين علي باقري كني وزيراً للخارجية، بينما سيتولى نائب الرئيس محمد مخبر مهام الرئيس مؤقتاً، مع تحديد مهلة 50 يوماً لترتيب انتخابات رئاسية.

عملياً، هناك اتفاق على أن لا تداعيات أو تبعات إقليمية للحادث، إلا إذا كشفت الأيام المقبلة عن سيناريوهات أخرى بخلاف ما هو مُعلن، فكل شيء وارد، وعندما نتحدث عن تبعات إقليمية، فعلى الأكيد أن المقصود هو جبهة غزة التي لا تزال مفتوحة بدورها على كل الاحتمالات بمستوييها، تهدئة أو توسعاً.. وأيضاً متأثرة بكل ما يجري في المنطقة على مستوى الداخل في الدول المؤثرة، على اعتبار أن أي تبدل في الطبقة السياسية قد يعني تبدلاً في السياسات وفي الأدوار، خصوصاً في ظل مسار أميركي ضاغط لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وفق قواعد جديدة تنسحب على كل المنطقة وليس على قطاع غزة فقط .

إيران بالأساس دولة مواجهة ودولة تأثير في مسار خريطة إقليمية عالمية جديدة تتشكل ولا بد أن تتزاحم النظريات والسيناريوهات لتقديم تفسير للحادث وخلفياته وأبعاده وتبعاته

حتى إن الولايات المتحدة الأميركية، وهي تفاوض على هذه القواعد تسعى إلى إظهار نفسها كمن ما زال يمسك بكل الخيوط، وأن الكلمة النهائية لها، علماً أن واقع الحال بالنسبة لوضعها في المنطقة، وفي جبهة غزة تحديداً، يقول خلاف ذلك، وإنها هي من يقع تحت الضغط، ويُقابل بالرفض، والشروط المضادة، وهذا ما يفسر فشلها حتى الآن، ومنذ حوالي ثمانية أشهر في التقدم باتجاه تحقيق أو فرض القواعد التي تريدها وبما يصب في مصلحتها ومصلحة الكيان الإسرائيلي على المدى البعيد .

أين وصل مسار «اليوم التالي»؟

مع ذلك لنقارب المسار الأميركي على جبهة غزة من خلال ذلك الذي تظهره أميركا وضمن ما يحمله موفدوها إلى المنطقة، والحديث هنا يتركز على مسألة «اليوم التالي» و«منْ يحكم غزة؟».. مضافاً إليه كل ما تفتعله في الداخل الإسرائيلي من اضطرابات وأزمات سياسية/ حكومية، باعتبار أنها تحتاج أيضاً إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو «والحرب التي أشعلتها بينه وبين عضو كابينت الحرب بيني غانتس الذي أمهل نتنياهو حتى 8 حزيران المقبل للاستجابة لمطالبه، وإلا فإنه سينسحب من الحكومة مضاعفاً مآزق نتنياهو».

وغني عن القول إن أميركا تضغط على الحكومة الإسرائيلية ليس لإيقاف الحرب على قطاع غزة أو التخلي عن الهجوم الشامل على مدينة رفح جنوب القطاع، بل إن هدف الضغط هو إنزالها عن شجرة الأهداف المستحيلة التي وضعتها باتجاه القبول بصفقة أميركية (عربية/ إقليمية) لهندسة «اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب على غزة، ومن ضمنها إعادة تدوير -إذا صح التعبير- لترتيبات «كامب ديفيد» نفسها، باعتبار أن «إزالة التهديد كلياً» الذي يتحدث عنه الكيان الإسرائيلي من وراء استمرار حربه على قطاع غزة تتطلب أن تكون ترتيبات كامب ديفيد ضمن هندسة غزة ما بعد الحرب.. هذه الصفقة تريد أميركا تقديمها للكيان باعتبارها مقابلاً أو تعويضاً عن هزيمته في حرب لن يكسبها مهما أوغل في وحشيته ومهما أدام وقتها أو وسّع من جغرافيتها، بل هي حرب باتت خطراً وجودياً عليه، وبالتالي لا بد أن يقبل بهذه الصفقة ويعتبر أن فيها ما يكفي لحفظ ماء وجهه.

مواساة وتضامن عالمي واسع تلقته إيران بمصابها الكبير بخسارتها قامة رئاسية مؤثرة مشهوداً لها كان لها دورها عالي القيمة على مستوى البلاد

نظرياً لا بد من التساؤل التالي: كيف يمكن لأميركا أن تتحدث عن «اليوم التالي» ومنْ يحكم غزة بعد الحرب، إذا كانت عملية إنهاء الحرب ذاتها لا تبدو متاحة؟.. بمعنى كيف يمكن القفز إلى «اليوم التالي» وتجاوز مسألة أن الحرب قائمة، وأن أميركا لا تستطيع إيقافها في الوقت الذي تريده أو أنها تستطيع إيقافها وفق جدول زمني محدد، فالكيان الإسرائيلي ليس الطرف الوحيد في هذه الحرب، بل ربما يكون هو الطرف «الأسهل» بالنسبة لأميركا، وبقية الأطراف الإقليمية أكثر تعقيداً وأشد مراساً لناحية ما تريد تحصيله بدورها، سواء على مستوى الجانب الفلسطيني (إيقاف الحرب وحلّ الدولتين وصولاً إلى انهاء الصراع التاريخي) أو على مستوى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية.

عملياً.. وبالمقابل، عندما تتحدث أميركا عن «اليوم التالي» ومنْ يحكم غزة بعد الحرب، فهي تتحدث بلهجة الواثق بأن هذا اليوم متاح متى أرادت، وأن مسألة من يحكم غزة مرتبطة بقرار منها، وعلى افتراض صحة ذلك فهذا يعني أنها قادرة على إنهاء الحرب في الوقت الذي تريده، أو على الأقل وصل المسار التفاوضي الذي تقوده منذ أشهر، إسرائيلياً وإقليمياً، إلى النقطة التي تستطيع فيها الحديث عن إنهاء الحرب والبدء بترتيبات اليوم التالي، من هنا يأتي ذلك الحديث عن أن جولة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الحالية في المنطقة هي جولة مهمة وخطرة في آن لناحية الاقتراب أميركياً من تلك النقطة آنفة الذكر، وبما يسمح لأميركا بتوسيع وتثبيت الحديث عن «اليوم التالي» ومنْ يحكم غزة بعد الحرب.

جولة سوليفان

ومن نافل القول إن جولة سوليفان التي بدأت يوم السبت الماضي من السعودية، منتقلاً منها إلى الكيان الإسرائيلي «من دون الإعلان عن محطته التالية أو أن جولته ستقتصر على السعودية والكيان، وتمديد الجولة يبدو محكوماً بما خرجت به المحادثات من نتائج».. من نافل القول إنها تركز على مسعى دفع السعودية باتجاه القبول باتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي باعتباره سيكون نتيجة لها تأثيرها الأكبر في إنهاء الحرب، لتأثيرها بالأساس على الأطراف الإقليمية الداخلة أو المعنية بالحرب، إلى جانب تقديمه على المستوى التالي باعتباره نتيجة إيجابية لهذه الحرب لها ما بعدها على مستوى إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة الذي تزعم أميركا أنها تسعى إليه.

في اليوم التالي بعد الحرب.. السؤال المستعصي «مًنْ يحكم غزة؟» يخيّم على مسار تفاوضي كامل تقوده أميركا في المنطقة من دون أن تنجح في فكّ استعصائه

ولا بد دائماً من إيراد الموقف السعودي المعلن حيال كل ما يقال لناحية التأكيد أن كل اتفاق مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق دولته ضمن مسار حل الدولتين، وبعد ذلك يمكن مناقشة بقية القضايا ذات العلاقة.

في الأثناء يفترض أن سوليفان أطلع نتنياهو على نتائج زيارته إلى السعودية، وحسب بيان للبيت الأبيض فإن سوليفان تحدث خلال اجتماعه مع نتنياهو عن «احتمال» التوصل إلى اتفاق تطبيع، داعياً نتنياهو لأن تكون العمليات العسكرية مترافقة مع استراتيجية سياسية لمستقبل غزة.

وحسب موقع «واينت» نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا مع سوليفان في الأيام الأخيرة، فإن سوليفان يولي أهمية كبيرة لزيارته الحالية إلى الكيان الإسرائيلي، ويرى أنها تشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، ونقلوا عن سوليفان قوله «إذا أهدرنا هذه الفرصة فسنعلق في مشكلة كبيرة، والرأي العام الدولي ليس في مصلحة إسرائيل».

«حرب» نتنياهو/غانتس

تتزامن زيارة سوليفان إلى الكيان مع اتساع الأزمة بين نتنياهو وغانتس، والتهديدات التي أطلقها الثاني ضد الأول، وكان سوليفان التقى غانتس، ومن يسمى وزير الأمن يوآف غالانت في ظل اتساع التسريبات حول أن الحرب المتصاعدة بين نتنياهو وغانتس تقف خلفها إدارة بايدن للضغط على نتنياهو للرضوخ لما تريده واشنطن في سبيل إنهاء الحرب وما تخطط له على مستوى المنطقة انطلاقاً من عملية إنهاء الحرب.

يأتي هذا الضغط الأميركي في ظل اقتناع مطلق لدى إدارة بايدن بأن الكيان عاجز كلياً عن إنهاء الحرب وحده، كما أنه ليس لديه أي تصور عن كيفية إنهائها أو «اليوم التالي» بعدها.

واشنطن مقتنعة كلياً بأن الكيان عاجز عن الفوز بالحرب وإنهائها وليس لديه أي تصور لليوم التالي.. وسوليفان يتحدث عن جولته الحالية كـ«فرصة أخيرة»

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد تحدثت في هذا الإطار نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أكدوا للصحيفة أنه بات من «شبة المستحيل الدفاع عن إسرائيل حتى من أصدقائها» في ظل التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالعدوان المتواصل على قطاع غزة، مضيفين: لا فكرة لدينا عن كيفية انتهاء الحرب ولا تصور لما سيبدو عليه «النصر» في الواقع.

بالتزامن، كانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية قد أكدت أن واشنطن مقتنعة كلياً بأن الكيان الإسرائيلي لن يحقق «نصراً كاملاً» في غزة، وأن «حركة حماس لن تختفي من غزة بعد انتهاء الحرب»، وأن التركيز الأميركي الأساسي بات يتمثل في إضعاف الحركة بحيث لا تكون قادرة على شن هجوم مماثل للذي شنته في 7 تشرين الأول الماضي.

الهجوم على رفح

ويوشك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن يختتم شهراً ثامناً بحصيلة مفتوحة من الضحايا تجاوزت حتى الآن 35 ألف شهيد، إلى جانب عشرات آلاف الجرحى والمفقودين ومئات آلاف النازحين، ومن ضمن هذا العدوان يستمر الكيان الإسرائيلي في توسيع هجومه على مدينة رفح والذي بدأ قبل عشرة أيام، ورغم كل التحذيرات الإقليمية والدولية فمن المتوقع أن يستمر هذا الهجوم من دون أن تكون هناك تصريحات إسرائيلية واضحة حول حدوده الجغرافية.