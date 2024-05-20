الهلال الأحمر الإيراني: فرق الإنقاذ الإيرانية هي من قامت بعملية البحث عن حطام طائرة الرئيس

تشرين:

أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني برحسن كوليوند أن عمليات البحث والعثور على حطام المروحية التي كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه تمت من قوات الإنقاذ الإيرانية وطائرات مسيّرة إيرانية نفذت العمليات بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن كوليوند قوله اليوم: إن قوات إغاثية من مختلف الأجهزة الإيرانية من بينها الإطفاء والهلال الأحمر والطوارئ والحرس الثوري الإيراني والتعبئة والجيش والقوات الشعبية والمحلية، إضافة إلى المجموعات الاقتحامية تعاونت في هذه العملية التي استمرت ساعات.

وثمّن رئيس جمعية الهلال الأحمر الدعم الذي تقدمه كل الفرق الإغاثية وخاصة هيئة إدارة الطوارىء في البلاد، مبيناً أن عناصر الإنقاذ خاطروا بحياتهم من أجل البحث والوصول إلى المروحية، وأن إجمالي عدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه العملية بلغ ألفي شخص من كل الفئات.

ودحض رئيس جمعية الهلال الأحمر الشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بأن مساعدات خارجية نفذت عملية البحث عن المروحية، مؤكداً أن قوات الإنقاذ الإيرانية وطائرات مسيّرة إيرانية نفذت عملية البحث بالكامل.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت صباح اليوم استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وباقي أعضاء الوفد المرافق لهما، من جراء تحطم المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.