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القبض على سارقي الكابلات الكهربائية بين محطتي دير علي وعدرا

دمشق- تشرين:
ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على عصابة سرقة مؤلفة من 37 شخصاً أقدمت على سرقة الأمراس “الكابلات” الكهربائية “التوتر العالي” الواصلة بين محطتي دير علي وعدرا على امتداد 36 كم.
وذكرت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم استرداد أكثر من ثلاثين طناً من الأمراس المسروقة، وتم التحرز على خمسة وأربعين طناً من مادة الأعلاف ضمن إحدى المركبات التي تم استخدامها بسرقة الأمراس الكهربائية.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص.

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