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مهرجان «طوفان القوافي» للشعر العربي يرفع جوائزه إلى 4 ملايين دينار عراقي

تشرين:

أعلن مهرجان «طوفان القوافي» للشعر العربي الدولي بنسخته الأولى الذي يقام بالتعاون مع مركز الإبداع الأدبي في المجال الفني والمركز الثقافي الإسلامي لجنوب العراق عن رفع مبلغ جوائزه الممنوحة للشعراء المشاركين الفائزين بالمسابقات.

وقررت إدارة المهرجان منح مليوني دينار عراقي ودبلوم فخري لأفضل شاعر في قسمي الشعر الفصيح والشعر الشعبي، كما يمنح ٧٠٠ ألف و٥٠٠ ألف دينار عراقي لشخصين في كلا القسمين.

ووفقاً لما أعلنته الأمانة العامة للمهرجان بنسخته الأولى، سيقوم حكام من سورية والعراق وعمان ولبنان وفلسطين وإيران بتحكيم الأشعار المرسلة إلى هذا المهرجان.

كما قامت أمانة هذا المهرجان بنشر صور قسم الصور الخاص به على النحو التالي وطلبت من المتقدمين للمشاركة في هذا القسم كتابة قصيدة لهم من خلال اختيار صورة من مجموعة صور وزعت عليهم وإرسالها إلى أمانة المهرجان.

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