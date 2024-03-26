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إعادة تأهيل وترميم سوق الزرب بمعايير ترميم الأسواق الأثرية وبما يضمن الحفاظ على هويتها التاريخية

تشرين:
وقعت الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وبنك بيمو السعودي الفرنسي ومجلس المدينة اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل وترميم سوق الزرب، وفق معايير ترميم الأسواق الأثرية، بما يضمن الحفاظ على هويتها التاريخية.
وأوضحت الأمانة السورية في خبر نشرته على صفحتها في الفيس بوك أن الاتفاقية تهدف للبدء مباشرة في تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وترميم السوق المذكور الذي يعد آخر أسواق الشارع المستقيم المؤدي إلى قلعة حلب لدفع عجلة الحياة لسوق الزرب بعد ترميم أسواق السقطية واحد واثنين وساحة الفستق والحبال وخان الحرير والأحمدية والحدادين والخيش والمحمص واحد.
وأشارت الأمانة إلى أنه من المتوقع أن تستمر أعمال الترميم في السوق لمدة 15 شهراً وستضع فيه خبراتها في المجال القانوني بالتوازي ستكثف تواصلها مع أبناء المجتمع المحلي وشاغلي المحال التجارية البالغ عددها 72 محلاً ضمن السوق لتحديد الأولويات والاحتياجات والمضي بتنميته بمساعي أبنائه ليستعيد دوره الاقتصادي والمجتمعي وهويته بين أسواق الشارع المستقيم.

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