آخر الأخبارميديا ومنوعات

معهد روسي يطور أنابيب نانوية تستخدم في العديد من المجالات الطبية والصناعية

تشرين:
أعلن معهد بطرسبورغ الروسي للعلوم الميكانيكية أن العلماء فيه تمكنوا من تطوير نوع جديد من الأنابيب النانوية التي يمكن استخدامها في العديد من المجالات الطبية والصناعية.
وذكرت صحيفة إزفيستيا» أنه جاء في منشور صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد قوله، أن «العلماء تمكنوا في معهدنا من ابتكار طريقة جديدة لإنتاج الأنابيب النانوية المصنعة من كربيد السيليكون، هذه الأنابيب قد تكون مفيدة في العديد من المجالات، بما فيها مجالات تطوير بطاريات الليثيوم أيون، وتطوير مواد ألياف الكربون، وكذلك في بعض مجالات الطب وصناعة السيارات».
وأضاف المنشور: «الطريقة الجديدة التي ابتكرها العلماء تعتمد على تنمية كربيد السيليكون أحادي البلورة على جزيئات السيليكون، الأمر يشبه آلية التوليف الجيني لهياكل البروتين في علم الأحياء، ويجعل من الممكن الحصول على أنابيب نانوية متناهية الدقة تخترق عمق ركيزة السيليكون».
ومن جهته قال العالم ورئيس المختبر الذي أشرف على المشروع الجديد في الجامعة، سيرغي كوكوشين: «يمكن استخدام الأنابيب النانوية لتطوير أجهزة مختلفة مثل مستشعرات الغازات على سبيل المثال، أو صناعة أجهزة ومستشعرات أخرى، دراساتنا بينت أن الأنابيب النانوية يمكن استعمالها أيضاً في مجالات زراعة الخلايا الجذعية لدى البشر، وليس لها تأثير سام على الجسم، هذا الأمر يفتح آفاقاً واعدة لاستعمال هذه المواد في المجالات الطبية أيضاً».

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وافق على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن…

آخر الأخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

آخر الأخبار

بشرى لمن يعانون من أمراض عيون غير قابلة للشفاء.. ألواح شمسية في مقل العيون وخيال علمي…

آخر الأخبار

ماذا بعد امتناع واشنطن عن الـ«فيتو»؟.. الكيان الإسرائيلي تحت ضغط الترقب والتبعات…

آخر الأخبار
وافق على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن السداد.. مجلس الوزراء يعتمد الدليل الارشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة بشرى لمن يعانون من أمراض عيون غير قابلة للشفاء.. ألواح شمسية في مقل العيون وخيال علمي يتحول إلى واقع قريباً معهد روسي يطور أنابيب نانوية تستخدم في العديد من المجالات الطبية والصناعية ماذا بعد امتناع واشنطن عن الـ«فيتو»؟.. الكيان الإسرائيلي تحت ضغط الترقب والتبعات المحتملة.. والتساؤلات تتركز على الميدان والتنفيذ على الأرض فرع طرطوس لمقاولي الإنشاءات يعقد مؤتمره السنوي تشكل ضغوطاً مباشرة على تكاليف الإنتاج.. صناعيو القطاع الكيميائي يطالبون بتخفيض أسعار الكهرباء الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة باحثون صينيون يطبقون تكنولوجيا التجفيف بالتجميد لعلاج الأورام في أقاصيصها المتمردة.. ميرفت أحمد علي: لايزال لديَّ طبع ساخر تهكُّمي أطمسهُ في شخصيتي فلا أُبرز له مخالبَ أو أنياباً كي لا أجرحَ مشاعر أحد