الأرجنتين تبحث عن التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024

تشرين:

أسفرت قرعة بطولة “كوبا أميركا 2024” بكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة بين 20 حزيران إلى 16 تموز، عن وقوع الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم في المجموعة ذاتها مع خصمها اللدود تشيلي، وإلى جانبهما البيرو وكندا، بينما ضمت المجموعة الثانية المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا، وجاءت الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما وبوليفيافي المجموعة الثالثة, وقد ضمت المجموعة الرابعة: البرازيل وكولومبيا والباراغواي وكوستاريكا.

تفاصيل

يدافع المنتخب الأرجنتيني عن لقبه في الأراضي الأميركية في النسخة الموسعة التي ستضمّ 16 منتخباً، حيث انضم 6 أعضاء من الكونكاكاف إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية “كونميبول”.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في البطولة في 20 حزيران في أتلانتا بمواجهة كندا.ومن ثمّ ستواجه تشيلي في نيوجيرسي في 25 حزيران في إعادة لنهائي كوبا أميركا 2016 التي أقيمت بمناسبة مئوية المسابقة في الولايات المتحدة أيضاً.

وخسر المنتخب الأرجنتيني المواجهتين النهائيتين لعامي 2015 و2016 بركلات الترجيح أمام تشيلي، علما أنه في النهائي الأخير أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء.

وأعلن ميسي آنذاك اعتزاله لمدة قصيرة قبل أن يعود عن قراره لمواصلة مغامرته الدولية التي تكللت بالفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.وتختتم الأرجنتين مشوارها في المجموعة الأولى بمواجهة بيرو بميامي في 29 حزيران.

السامبا

من جهة أخرى جاءت البرازيل حاملة اللقب 5 مرات بمجموعة حذرة إلى جانب كولومبيا والباراغواي وكوستاريكا.

ووقعت المكسيك في المجموعة الثانية إلى جانب الإكوادور وفنزويلا وجامايكا.

أما الولايات المتحدة المضيفة فستلعب بالمجموعة الثالثة مع أوروغواي وبنما وبوليفيا.

وقال الباراغواياني أليخاندرو دومينغيس رئيس اتحاد أميركا الجنوبية إن البطولة ستكون “كوبا أميركا عالمية”.

وأضاف “سيشارك المنتخب بطل العالم (الأرجنتين)، والفريق الوحيد الحائز لقب المونديال 5 مرات (البرازيل)، وأول بطل للعالم (الأوروغواي)، إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم، وهم من أميركا اللاتينية”.

وتفتتح البرازيل بطلة العالم 5 مرات مشوارها على ملعب “سوفي ستاديوم” في لوس أنجلوس بمواجهة كوستاريكا في 24 حزيران قبل أن تواجه الباراغواي في لاس فيغاس في 28 منه لتختتم مشوارها في الدور الأول أمام كولومبيا على ملعب “ليفي” في سانتا كلارا.

وستلعب البطولة على 14 ملعباً، بينها ملاعب تستضيف مباريات أندية كرة القدم الأميركية “إن إف إل”.

وستقام مواجهتا نصف النهائي في “إيست روثرفورد” في التاسع من تموز، وفي “تشارلوت” في العاشر من الشهر ذاته، على أن تحتضن ميامي النهائي في 14 تموز.