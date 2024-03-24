بتكلفة 76.5 مليار ليرة منح إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء باستطاعة 10 ميغا واط

دمشق- تشرين:

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لمشروع توليد الكهرباء (مرتبط بشبكة التوزيع)، اعتماداً على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية- لواقط كهروضوئية)، وذلك في محافظة حمص باستطاعة /10/ ميغا واط وتكلفة تقديرية تبلغ /76,5/ مليار ليرة سورية. ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 20 فرصة عمل.

وحسب بيان لهيئة الاستثمار تعد هذه المشاريع خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستدامة البيئية و التقليل من فجوة الطاقة المحلية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 قد منح هذه المشاريع تخفيض ضريبي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.