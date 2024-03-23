صباغ يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري في موسكو

أرسل رئيس مجلس الشعب حموده صباغ رسالتي تعزية إلى رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين وإلى رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفينكو عبر فيهما عن إدانة مجلس الشعب للهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري في موسكو وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى والمصابين من الأبرياء المدنيين.

وأعرب صباغ عن التضامن التام والمشاركة العميقة لمشاعر الحزن والألم مع أهالي وأسر الضحايا سائلا الله عزّ وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويمن بالشفاء العاجل على جميع الجرحى والمصابين.