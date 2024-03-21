مياه الحسكة تتسلم دفعة جديدة من المازوت المخصص لتشغيل محطات التحلية

الحسكة – خليل اقطيني:

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة اليوم دفعة جديدة من المازوت المخصص لتشغيل محطات تحلية المياه.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمد عثمان أن هذه الدفعة هي التاسعة التي تتسلمها المؤسسة من منظمة “يونيسيف”، من الكمية التي قدمتها المنظمة لتشغيل محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة، والبالغة 50 ألف ليتر.

مبيناً أن مدينة الحسكة تضم 20 محطة لتحلية المياه. وهي أحد المصادر الأساسية التي يستمد حالياً سكان مدينة الحسكة منها جزءاً من حاجتهم من المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى الخزانات المركزية المركبة في وسط المدينة والأحياء التابعة لها، ومحطة مياه نفاشة الواقعة بالقرب من مدينة الحسكة عبر نقل المياه بواسطة الصهاريج.