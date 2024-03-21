الإعلان رسمياً عن فوز الرئيس بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية.. فشل كل محاولات المرتزقة المناهضين لروسيا لاختراق نظام مراقبة الانتخابات وتعطيله

تشرين:

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا أن نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية والنهائية أظهرت فوز الرئيس فلاديمير بوتين بمنصب رئيس البلاد.

وقالت بامفيلوفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم ونقلته نوفوستي إن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28 بالمئة، حيث نال تأييد 76 مليوناً و277 ألفاً 708 أشخاص من الناخبين.

وأوضحت بامفيلوفا أن نتائج التصويت العامة ظلت كما هي وجاءت نتائج باقي المرشحين على النحو التالي، حيث نال نيكولاي خاريتونوف تأييد 3 ملايين و768 ألفاً و470 ناخباً بنسبة 4.31 بالمئة وفلاديسلاف دافانكوف 3 ملايين و362 ألفاً و484 ناخباً بنسبة 3.85 بالمئة وليونيد سلوتسكي 2 مليون و797 ألفاً و629 ناخباً، بنسبة 3.2 بالمئة.

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من الـ 15 إلى الـ 17 آذار، وبلغت نسبة المشاركة 77.44 بالمئة مسجلة رقماً قياسياً في تاريخ روسيا الحديث.

وفي سياق متصل جددت بامفيلوفا، تأكيدها أن الخصوم الأجانب لم يتمكنوا من اختراق نظام الفيديو للمراقبة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، مشددة على أنه “تم تنفيذ مراقبة شاملة مدنية وسياسية، للانتخابات الرئاسية بواسطة استخدام نظام المراقبة بالفيديو على نطاق واسع، وفشلت كل محاولات المرتزقة المناهضين لروسيا لاختراق هذا النظام وتعطيله”، مضيفة: “سنقوم لاحقاً بكشف كل الذين قاموا بذلك، وسنظهر ما فعلوه إلى جانب كل المحاولات واسعة النطاق لتشويه سمعة الانتخابات”.

من جانبها أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية المشرفة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام “روسكومنادزور”، بأن 485 قناة على تطبيق تلغرام حذفت خلال الانتخابات لأنها كانت تعمل على تخويف السكان من خلال تزييف واسع النطاق ونشر معلومات كاذبة عن الهجمات الإرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، حذفت الهيئة وحجبت أكثر من 12 ألفاً و800 مادة تهدف إلى تعطيل الانتخابات، وتحتوي على دعوات لأنشطة متطرفة وإرهابية، ومعلومات كاذبة تتعلق بالانتخابات وبالعملية العسكرية الخاصة، وإهانة رئيس الدولة، إضافة إلى مواقع وحسابات وهمية خاصة بلجنة الانتخابات المركزية واللجان الانتخابية للكيانات الفيدرالية الروسية، كما تم تحديد 103 مواد إعلامية مخالفة للتشريعات الانتخابية.