أسعار الخضار تلهب في رمضان والصائمون يضعون أيديهم على قلوبهم

دمشق- مايا حرفوش:

مع بدء شهر رمضان المبارك شهدت أسعار الخضار ارتفاعاً كبيراً، وكانت نسبة الارتفاع أكبر للأصناف التي يكثر عليها الطلب على مائدة الإفطار.

وبرّر عدد من بائعي الخضار هذا الارتفاع باستغلال تجار الجملة زيادة الطلب عليها من المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وخلال جولة لـ”تشرين” على عدد من محال الخضار رصدنا أسعار بعض الأصناف، إذ تراوح سعر كيلو الفول الأخضر بين 9-11 ألف ليرة، وكيلو البطاطا بين 7-9 آلاف ليرة، وسعر باقة النعناع والبقدونس بين 2000-3000 ليرة، وكيلو الزهرة بـ 8 آلاف ليرة، وكيلو البندورة بين 6500-8 آلاف، وكيلو الخيار بين 10-12ألف ليرة، والباذنجان بين 13-14 ألفاً، بينما تم تسجيل انخفاض بسعر الثوم إلى حدود النصف ليتراوح سعر الكيلو بين 35-40 ألف ليرة.

بدوره، أوضح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال محمد عقاد لـ”تشرين”، أن ارتفاع الأسعار سببه قلة العرض مقابل ازدياد الطلب، مع الإشارة إلى أن هناك تحسناً بكميات الخضار الداخلة إلى السوق خلال الآونة الأخيرة.

وتوقع عقاد أن تشهد أسعار البطاطا تحسناً نتيجة لدخول البطاطا المصرية إلى الأسواق، لافتاً إلى أن قرار السماح باستيراد مادة الثوم ساهم بانخفاض سعره، منوهاً إلى أن الكميات المصدرة من السوق انخفضت إلى نحو 5 برادات يومياً، علماً أن البرادات محملة بالفواكه من الحمضيات والتفاح.