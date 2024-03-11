«السورية للتجارة» في اللاذقية تفتتح مهرجان سوق الخير في مجمع أفاميا

اللاذقية- لوريس عمران:

بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، افتتح اليوم مهرجان سوق الخير في مجمع أفاميا في مدينة اللاذقية.

وفي تصريح لـ( تشرين) أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أن رمضان هو شهر الخير ويجب علينا جميعاً بذل الجهود لنكون عوناً للمواطنين خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، مبيناً أن المحافظة قامت بالتعاون مع السورية للتجارة بتأمين الأجنحة بمجمع أفاميا لتجار الجملة في سوق اللاذقية بأسعار رمزية (شبه مجانية) بشرط أن يقوم التجار بتخفيض أسعار منتجاتهم بشكل كبير وملموس.

وأشار هلال إلى مشاركة ١٣ شركة في المهرجان يعرضون منتجاتهم التي تحتوي على كافة أنواع الأغذية التي يحتاجها المواطن على مائدة رمضان حيث أبدوا استعدادهم لتنزيل أسعارهم لتصل إلى سعر التكلفة تقريباً.

وأكد هلال أن السورية للتجارة شريك أساسي مع المحافظة حيث نسعى بكل إمكانياتنا لكسر جميع الحواجز بين المنتج والمستهلك فيما يصب في مصلحة المواطن، وأضاف: الوسيط لا عمل له لدينا.

وأشار محمد سلمان مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية إلى أن ١٣ شركة مساهمة تعرض منتجاتها من جميع أنواع المواد الغذائية، بالإضافة إلى التمور وبماركات مشهورة ومعروفة بالإضافة إلى السلتين الغذائيتين اللتين تم تخصيصهما من المؤسسة السورية للتجارة والتي لاقت إقبالاً كبيراً عليها ما جعلنا نسعى إلى تخفيض سعرها، حيث أصبحت السلة الغذائية الأولى بسعر ١٦٥ ألف ليرة والسلة الثانية بسعر ٩٩ ألف ليرة مبيناً أن المواد الغذائية الموجودة بالسلتين الغذائيتين لم يطرأ أي تغيير عليها.

وبين سلمان أن هناك ٨ صالات يتم بيع السلل الغذائية فيها، في جبلة واللاذقية والقرداحة بالإضافة إلى الحفة (٨ آذار- الصليبة- مجمع أفاميا- تشرين – جبلة صالة زيتون – وصالة القرداحة النموذجية – صالة الحفة) حيث توفر على المواطن من ٢٥ – ٣٠% وهي تحتوي على ماركات معروفة ومتميزة.