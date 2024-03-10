إقبال ملحوظ على سوق رمضان الخيري في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسَين:

شهد سوق رمضان الخيري الذي أقامته محافظة القنيطرة بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة القنيطرة وغرفة صناعة دمشق وريفها، ومشاركة العديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية في الصالة الرياضية في بلدة خان أرنبة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، لأن السوق يتضمن أغلب المواد الغذائية ومستلزمات العائلة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى العديد من المنتجات والمواد، وبنسبة حسومات متنوعة تصل حتى 20%.

وخلال جولة في السوق تحدث عدد من المواطنين عن نجاح المنظمين في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لأن هذا السوق نافذة للتدخل الإيجابي للمساهمة في خفض الأسعار بنسب مختلفة، حيث يقدم مختلف المواد والمنتجات من المنتج إلى المستهلك مع التنوع بمختلف المعروضات، بهدف تأمين الاحتياجات والمستلزمات خلال شهر رمضان المبارك بأسعار تقل كثيراً عن أسعار القطاع الخاص.

وأوضح المواطن علي الأحمد أنه تمّ دعم السلة الغذائية وبيض المائدة في جناح فرع السورية للتجارة، حيث أصبحت قيمة السلة 150 ألف ليرة بدلاً من 185 ألفاً، ويُباع صحن بيض المائدة بـ 39 ألف ليرة.

يذكر أن السوق يستمر أسبوعاً، ووعد المشاركون بزيادة معروضاته يومياً.